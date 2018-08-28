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    Аленичев: Не задавайте мне никаких вопросов по судейству

    Енисей Крылья Советов РПЛ Футбол России Календарь РФПЛ
    Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев прокомментировал победу над «Крыльями Советов» (1:0) в пятом туре российской премьер-лиги.

    Дмитрий Аленичев
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    С 34-й минуты самарцы играли в меньшинстве после удаления полузащитника Олега Ланина.

    «Не задавайте никаких вопросов по судейству, его оценкой будут заниматься компетентные органы.

    Приятно, что за нас болел практически весь Красноярск, следил за нашей игрой в прямом эфире, было около двух тысяч болельщиков на острове Татышев, тем более в такое позднее время.

    Огромная благодарность от команды за это! Коротко по игре.

    Первый тайм играли равными составами, может быть, с небольшим нашим преимуществом. В начале первого тайма уже могли забить, в итоге — сумели это сделать. Затем, произошло удаление.

    Во втором тайме произошло то, чего я больше всего опасался — команда соперников вдесятером завладела преимуществом достаточно ощутимо. Я ожидал такого развития событий.

    Мы смогли отстоять, если можно так сказать, не играя в футбол, в который хотели. На жилах, за счет позиций, самоотдачи. Вырвали три очка.

    Еще раз хочу поздравить всех футболистов и тех, кто причастен к нашей команде! Результат, конечно, с одной стороны, удовлетворяет.

    С другой, есть некая обеспокоенность. Многое, что случилось во втором тайме мне не понятно», — цитирует слова Аленичева пресс-служба «Енисея». 0

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