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    ЦСКА наказан условным закрытием фанатской трибуны

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    ЦСКА наказан закрытием фанатской трибуны на один матч условно, испытательный срок — до конца сезона-2018/19, передает «Спорт-Экспресс».

    ЦСКА получил условное наказание
    ЦСКА получил условное наказание
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    Об этом сообщил председатель Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц.

    Санкция применена по итогам рассмотрения матча 4-го тура чемпионата России между ЦСКА и «Арсеналом» (3:0, 18 августа), во время которого фанаты армейской команды вывесили ряд баннеров оскорбительного содержания. Многие из них были адресованы футболисту Роману Еременко, перешедшему в «Спартак», а ранее выступавшему за армейцев.

    Кроме того, московское «Динамо» оштрафовано на 30 тысяч рублей за оскорбительные кричалки болельщиков на матче с «Уфой» (3:0, 20 августа).

    «Краснодар» оштрафован на 20 тысяч рублей за скандирование оскорбительных кричалок во время поединка со «Спартаком» (0:1). 0

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