ЦСКА наказан условным закрытием фанатской трибуны

ЦСКА получил условное наказание
pfc-cska.com
Об этом сообщил председатель Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц.
Санкция применена по итогам рассмотрения матча 4-го тура чемпионата России между ЦСКА и «Арсеналом» (3:0, 18 августа), во время которого фанаты армейской команды вывесили ряд баннеров оскорбительного содержания. Многие из них были адресованы футболисту Роману Еременко, перешедшему в «Спартак», а ранее выступавшему за армейцев.
Кроме того, московское «Динамо» оштрафовано на 30 тысяч рублей за оскорбительные кричалки болельщиков на матче с «Уфой» (3:0, 20 августа).
«Краснодар» оштрафован на 20 тысяч рублей за скандирование оскорбительных кричалок во время поединка со «Спартаком» (0:1). 0