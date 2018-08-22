ЦСКА наказан условным закрытием фанатской трибуны

наказан закрытием фанатской трибуны на один матч условно, испытательный срок — до конца сезона-2018/19, передает «Спорт-Экспресс».

ЦСКА получил условное наказание pfc-cska.com 100 000 Бонус на первый депозит Забрать!

Об этом сообщил председатель Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц.

Санкция применена по итогам рассмотрения матча 4-го тура чемпионата России между ЦСКА и «Арсеналом» (3:0, 18 августа), во время которого фанаты армейской команды вывесили ряд баннеров оскорбительного содержания. Многие из них были адресованы футболисту Роману Еременко, перешедшему в «Спартак», а ранее выступавшему за армейцев.

Кроме того, московское «Динамо» оштрафовано на 30 тысяч рублей за оскорбительные кричалки болельщиков на матче с «Уфой» (3:0, 20 августа).

«Краснодар» оштрафован на 20 тысяч рублей за скандирование оскорбительных кричалок во время поединка со «Спартаком» (0:1). 0