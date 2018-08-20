Аленичев: Считаю что такой крупный счет не отражает сути игры

Главный тренер «Енисея»поделился впечатлениями после разгрома в матче 4-го тура РПЛ против(0:4).

«Конечно, неприятно проигрывать крупно. Мы неплохо провели первый тайм, особенно его первую половину, имели два хороших момента, но не реализовали их.

В итоге пропустили две нелепых атаки, получили с них два гола. Игроки были ошарашены. Считаю что такой крупный счет не отражает сути игры.

У нас было 3-4 стопроцентных момента. Но в футболе бывает что у одних все залетает, у других ничего. Неприятно, но надо уже думать о следующих играх, которые мы играем дома.

Конечно, знали, что "Ростов" силен в быстрых атаках и смотрели их матчи. Это одна из самых сильных сторон "Ростова".

Но была ошибка у штрафной соперника и они в быстрой атаке этим воспользовались», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс». 0