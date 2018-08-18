ЦСКА и «Арсенал» объявили стартовые составы

Наставникии тульскогоопределились со стартовыми составами на матч команд в четвертом туре Премьер-лиги.

ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Чернов, Марио Фернандес, Магнуссон, Родриго Бекао, Бистрович, Бийол, Влашич, Жамалетдинов, Абель Эрнандес.

Запасные: Помазун, Кырнац, Гордюшенко, Ефремов, Ахметов, Пухов, Чалов, Жиронкин.

«Арсенал»: Левашов, Комбаров, Григалава, Хагуш, Беляев, Горбатенко, Ткачёв, Бакаев, Костадинов, Джорджевич, Кангва.

Запасные: Нигматуллин, Шамов, Денисов, Сокол, Альварес Дельгадо, Крикуненко, Мохаммед, Мингазов, Ивакин, Лесовой, Чаушич, Аджоев.

Матч ЦСКА — «Арсенал» (Тула) пройдет 18 августа на «ВЭБ Арене» в Москве. Начало — 16:30 по мск. 0