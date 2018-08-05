«Реал» разобрался с «Ювентусом» в матче Международного кубка чемпионов

Мадридскийвстречался с туринскимв матче

«Реал» трижды поразил ворота «Ювентуса» twitter.com/realmadrid 100% Высокие коэффициенты Играть!

Поединок проходил в Лэндовере (Мэриленд, США) и завершился уверенной победой испанцев — 3:1.

Счет в игре открыл защитник мадридцев Даниэль Карвахаль, срезавший мяч в собственные ворота. Испанцы сравняли счет в конце первого тайма — точный удар в активе Гарета Бэйла. После перерыва дублем отметился полузащитник «Реала» Марко Асенсио.

«Реал» после этого матча с тремя очками в активе поднялся на 11-е место в турнирной таблице Международного кубка чемпионов, «Ювентус» с пятью очками занимает пятую строчку. 0