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    «Реал» разобрался с «Ювентусом» в матче Международного кубка чемпионов

    Международный кубок чемпионов Реал Мадрид Ювентус Календарь Международного кубка чемпионов
    Мадридский «Реал» встречался с туринским «Ювентусом» в матче Международного кубка чемпионов.

    «Реал» трижды поразил ворота «Ювентуса»
    «Реал» трижды поразил ворота «Ювентуса»
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    Поединок проходил в Лэндовере (Мэриленд, США) и завершился уверенной победой испанцев — 3:1.

    Счет в игре открыл защитник мадридцев Даниэль Карвахаль, срезавший мяч в собственные ворота. Испанцы сравняли счет в конце первого тайма — точный удар в активе Гарета Бэйла. После перерыва дублем отметился полузащитник «Реала» Марко Асенсио.

    «Реал» после этого матча с тремя очками в активе поднялся на 11-е место в турнирной таблице Международного кубка чемпионов, «Ювентус» с пятью очками занимает пятую строчку. 0

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