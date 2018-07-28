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    Состоялась церемония награждения ЦСКА Суперкубком России

    ЦСКА Суперкубок России Футбол России Локомотив
    В Нижнем Новгороде завершилась церемония награждения ЦСКА трофеем за победу в Суперкубке России.

    Игроки ЦСКА
    Игроки ЦСКА
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    Соответствующее видео было опубликовано в официальном Twitter ЦСКА.

    Получив трофей, «армейцы» первым делом отнесли его к фанатской трибуне.

    Напомним, «армейцы» в седьмой раз в истории стали обладателями Суперкубка, обыграв в матче за трофей чемпиона страны «Локомотив».

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