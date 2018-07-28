Состоялась церемония награждения ЦСКА Суперкубком России

Игроки ЦСКА
ЦСКА
Соответствующее видео было опубликовано в официальном Twitter ЦСКА.
Получив трофей, «армейцы» первым делом отнесли его к фанатской трибуне.
#СуперкубокРоссии наш!!! 🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆 pic.twitter.com/SmI0DcVg27— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 27 июля 2018 г.
Капитан сразу отнес трофей к фанатской трибуне! #СуперкубокРоссии pic.twitter.com/Aq9dpRGWUh— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 27 июля 2018 г.
Напомним, «армейцы» в седьмой раз в истории стали обладателями Суперкубка, обыграв в матче за трофей чемпиона страны «Локомотив».
Победу ЦСКА в дополнительное время принес гол Хетага Хосонова.