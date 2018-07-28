Состоялась церемония награждения ЦСКА Суперкубком России

В Нижнем Новгороде завершилась церемония награждениятрофеем за победу в Суперкубке России.

Соответствующее видео было опубликовано в официальном Twitter ЦСКА.

Получив трофей, «армейцы» первым делом отнесли его к фанатской трибуне.

Напомним, «армейцы» в седьмой раз в истории стали обладателями Суперкубка, обыграв в матче за трофей чемпиона страны «Локомотив».

Победу ЦСКА в дополнительное время принес гол Хетага Хосонова.

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