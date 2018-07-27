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    ЦСКА — семикратный обладатель Суперкубка России

    Суперкубок России Футбол России Локомотив ЦСКА
    Московский ЦСКА стал обладателем Суперкубка России. В поединке за трофей «армейцы» обыграли чемпиона страны «Локомотив».

    Игроки ЦСКА
    Игроки ЦСКА
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    Матч прошел в Нижнем Новгороде и завершился победой ЦСКА в дополнительное время со счетом 1:0.

    Уже на 12-й минуте матча ЦСКА остался без Алана Дзагоева, который получил травму и уступил место на поле Георгию Щенникову.

    Вышедший на замену Щенников и стал автором самого опасного момента первого тайма — на его сильный удар среагировал Гилерме.

    Лучший момент во втором тайме был у «Локомотива» — Рифат Жемалетдинов с близкого расстояния бил головой, но Игорь Акинфеев спас ЦСКА.

    Игра перешла в овертайм, где выйти вперед удалось ЦСКА. На 107-й минуте встречи после удара Хетага Хосонова мяч закатился в нижний угол ворот.

    На 113-й минуте матча «Локомотив» остался в меньшинстве — Соломон Кверквелия получил красную карточку за неспортивное поведение. Защитник во время стандарта ударил Родриго Бекао.

    В концовке овертайма хороший шанс сравнять счет был у Джефферсона Фарфана, однако перуанец в касание с лета пробил выше ворот.

    Таким образом, ЦСКА в седьмой раз в истории стал обладателем Суперкубка России. «Локомотив» в четвертый и во второй раз подряд проиграл в матче за Суперкубок.

    Для Виктора Гончаренко этот трофей стал первым на посту главного тренера ЦСКА.

    Напомним, ЦСКА заменил в матче за Суперкубок «Тосно», который в прошлом сезоне стал обладателем Кубка России. 0

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