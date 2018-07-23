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    Лео Жаба: «Спартак» — отличная команда

    ПАОК Лига Европы Спартак Базель
    Нападающий ПАОК Лео Жаба поделился мнением о «Спартаке», с котором греческий клуб может сыграть в третьем отборочном раунде Лиги чемпионов.

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    Жаба выступал в российском чемпионате в минувшем сезоне в составе «Ахмата».

    «Отличная команда! Было бы здорово когда-нибудь поиграть за такой топовый клуб. По-моему, в этом году она стала ещё сильнее.

    В ней собрано много опытных футболистов, так что даже не знаю, кого выделить. Сразу человек 5-6 можно назвать лидерами.

    Все соперники сильные. Не могу сказать, что кому-то из них мы особенно бы обрадовались. Даже не обсуждали варианты. Каждая из команд немного сильнее нас.

    Тем более сначала предстоит обыграть "Базель", а потом о "Спартаке" думать», — приводит слова игрока «Спорт-Экспресс». 0

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