Лео Жаба: «Спартак» — отличная команда

Нападающий ПАОКподелился мнением о, с котором греческий клуб может сыграть в третьем отборочном раунде Лиги чемпионов.

Жаба выступал в российском чемпионате в минувшем сезоне в составе «Ахмата».

«Отличная команда! Было бы здорово когда-нибудь поиграть за такой топовый клуб. По-моему, в этом году она стала ещё сильнее.

В ней собрано много опытных футболистов, так что даже не знаю, кого выделить. Сразу человек 5-6 можно назвать лидерами.

Все соперники сильные. Не могу сказать, что кому-то из них мы особенно бы обрадовались. Даже не обсуждали варианты. Каждая из команд немного сильнее нас.

Тем более сначала предстоит обыграть "Базель", а потом о "Спартаке" думать», — приводит слова игрока «Спорт-Экспресс». 0