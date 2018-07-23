Лео Жаба: «Спартак» — отличная команда

Жаба выступал в российском чемпионате в минувшем сезоне в составе «Ахмата».
«Отличная команда! Было бы здорово когда-нибудь поиграть за такой топовый клуб. По-моему, в этом году она стала ещё сильнее.
В ней собрано много опытных футболистов, так что даже не знаю, кого выделить. Сразу человек 5-6 можно назвать лидерами.
Все соперники сильные. Не могу сказать, что кому-то из них мы особенно бы обрадовались. Даже не обсуждали варианты. Каждая из команд немного сильнее нас.
Тем более сначала предстоит обыграть "Базель", а потом о "Спартаке" думать», — приводит слова игрока «Спорт-Экспресс». 0