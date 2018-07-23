«Спартак» сыграет в квалификации ЛЧ против ПАОКа или «Базеля»: результаты жеребьевки

В ходе жеребьевки были сформированы пары в Пути чемпионов и Пути представителей лиг.
Соперником «Спартака» в Пути представителей лиг станет победитель противостояния греческого ПАОКа и «Базеля». Греческий и швейцарский клубы определят победителя дуэли 24 июля и 1 августа.
Результаты жеребьевки
Путь представителей лиг
ПАОК/«Базель» — «Спартак»
«Стандард» — «Аякс»/«Штурм»
«Бенфика» — «Фенербахче»
«Славия» — «Динамо» Киев
Путь чемпионов
«Селтик»/«Русенборг» — АЕК
«Зальцбург» — «Шкендия-79»/«Шериф»
«Црвена Звезда»/«Судува» — «Легия»/«Спартак» Трнава
«Кукеси»/«Карабах» — БАТЭ/ХИК
«Астана»/«Митьюленд» — «Динамо» Загреб/«Хапоэль» Беер-Шева
«Лудогорец»/«Видеотон» — ЧФР/«Мальме»
Первые матчи этой стадии пройдут 7/8 августа, ответные — 14 августа. 0