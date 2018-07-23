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    «Спартак» сыграет в квалификации ЛЧ против ПАОКа или «Базеля»: результаты жеребьевки

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    Состоялась жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, по итогам которой своего потенциального соперника узнал московский «Спартак».

    Жеребьевка квалификации ЛЧ
    Жеребьевка квалификации ЛЧ
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    В ходе жеребьевки были сформированы пары в Пути чемпионов и Пути представителей лиг.

    Соперником «Спартака» в Пути представителей лиг станет победитель противостояния греческого ПАОКа и «Базеля». Греческий и швейцарский клубы определят победителя дуэли 24 июля и 1 августа.

    Результаты жеребьевки

    Путь представителей лиг

    ПАОК/«Базель» — «Спартак»
    «Стандард» — «Аякс»/«Штурм»
    «Бенфика» — «Фенербахче»
    «Славия» — «Динамо» Киев

    Путь чемпионов

    «Селтик»/«Русенборг» — АЕК
    «Зальцбург» — «Шкендия-79»/«Шериф»
    «Црвена Звезда»/«Судува» — «Легия»/«Спартак» Трнава
    «Кукеси»/«Карабах» — БАТЭ/ХИК
    «Астана»/«Митьюленд» — «Динамо» Загреб/«Хапоэль» Беер-Шева
    «Лудогорец»/«Видеотон» — ЧФР/«Мальме»

    Первые матчи этой стадии пройдут 7/8 августа, ответные — 14 августа. 0

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