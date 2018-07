Дневник ЧМ-2018. Бельгия пишет историю, Англия уезжает без призов

В субботу, 14 июля, на чемпионате мира по футболу, проходящем в России, состоялся матч за третье место: сборная Бельгии одолела Англию, завоевав бронзовые медали мундиаля. LiveSport.Ru подводит итоги игрового дня.

Событие дня

Главным событием дня стал «малый финал» чемпионата мира — матч за третье место и бронзовые медали, которые впервые в своей истории выиграла сборная Бельгии, добившись лучшего пока результата на мировых первенствах.

Встречу с англичанами подопечные Роберто Мартинеса начали с места в карьер, уже на 4-й минуте забив быстрый гол, который обеспечил им комфортную возможность играть вторым номером, тогда как Англии пришлось переть вперед.

Бельгийцы же играли с удовольствием, не напрягаясь, и отвечали разящими ажурными контратаками, которые им никак не удавалось доводить до точного удара.

Противостояния Ромелу Лукаку и Гарри Кейна тоже не вышло, оба форварда были сами не свои, запарывая отличные возможности пополнить голевой счет.

Во втором тайме сборная Англии прибавила и гол в ворота Бельгии, казалось, назревал, но очередная контратака Бельгии наконец завершилась голом Азара, который уничтожил надежды англичан на бронзу.

Команда Мартинеса играючи прошла весь турнир, споткнувшись лишь на французах, но эта осечка была роковой. Бельгия заслужила права сыграть в финале, но не меньше этого заслужили и Франция с Хорватией.

Про англичан же сказать этого нельзя. Попытавшись схитрить и не попасть в ту часть сетки плей-офф, где выступали Франция и Бразилия, подопечные Саутгейта в итоге были наказаны за это хорватами.

Игра не любит жульничества. В итоге «Три льва» уезжают домой без медалей, но обогатившись опытом. На чемпионате Европы 2020 года наблюдать за ними будет интересно.

День легионера

Испанский тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес, отпраздновавший накануне матча 45-летие, стал всего четвертым тренером-легионером, которому удалось выиграть медали мирового первенства.

Англичанин Джордж Рейнор завоевал со сборной Швеции бронзу ЧМ-1950 и серебро ЧМ-1958, бразилец Отто Глориа добрался со сборной Португалии до третьего места ЧМ-1966, а австриец Эрнст Хаппель проиграл с Голландией финал ЧМ-1978.

Герой дня

Главным героем дня стал лидер атак сборной Бельгии Эден Азар, который был признан лучшим игроком встречи.

Как обычно, Азар сыграл существенную роль в развитии атак своей команды, а самое главное — избавил команду от нервной концовки, забив второй мяч на 82-й минуте встречи и похоронив надежды англичан на спасение.

🇧🇪🇧🇪🇧🇪

Эден Азар забивает второй мяч в ворота Англии, и Бельгия берет 3-е место на #ЧМ2018 🥉

— Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) 14 июля 2018 г.

Азар — самый разносторонний игрок чемпионата мира в России, который сочетает в себе умение сыграть на команду и индивидуальное мастерство, позволяющее ему «делать разницу».

Неудачник дня

В данном случае героем рубрики стал не игрок, который плохо провел встречу, а тот, кому в буквальном смысле просто очень не повезло.

Эрик Дайер во втором тайме был ближе всех своих партнеров по команде к забитому мячу, создавая момент за моментом. На 70-й минуте мячу, казалось бы, уже некуда было деваться....

Дайер сумел перебросить голкипера, мяч летел в пустые ворота, но набежавший Тоби Алдервейрелд вынес мяч с ленточки, не дав сборной Англии сравнять счет и переломить ход игры.

Гол дня

Лучший мяч дня на счету защитника ПСЖ Тома Менье, который отправил англичан в нокдаун своим быстрым голом, обеспечив своей команде комфортную игровую ситуацию.

Гол, забитый на отметке 3 минуты и 37 секунд стал самым быстрым голом для бельгийских игроков на чемпионатах мира и самым быстро пропущенным мячом на мундиалях для сборной Англии.

Кстати, Менье стал десятым игроком сборной Бельгии, который отличился голом на этом чемпионате мира.

Belgium have equalled the record held by France (1982) and Italy (2006) of producing 10 different goal scorers at a single World Cup:

⚽️ Lukaku

⚽️ Hazard

⚽️ Januzaj

⚽️ Batshuayi

⚽️ Mertens

⚽️ Vertonghen

⚽️ Fellaini

⚽️ Chadli

⚽️ De Bruyne

— ESPN FC (@ESPNFC) 14 июля 2018 г.

Таким образом бельгийцы повторили достижение сборной Франции, установленное в 1982 году и сборной Италии, повторившей его в 2006 году.

Сэйв дня

Лучший вратарский сэйв дня на счету голкипера сборной Англии Джордана Пикфорда, который уже не первый раз появляется в этой рубрике, благодаря своим подвигам.

Не остался без работы вратарь «Эвертона» и в матче со стремительно атакующими и часто бьющими бельгийцами.

On another note, Jordan Pickford is making boss saves again. #ENG

В концовке матча он помешал Тома Менье оформить дубль и на время подарил «Трем львам» надежду на то, что они могут спасти этот матч. На три минуты, если быть точным.

Мем дня

Сборная Хорватии с юмором относится к своему неожиданному для всех выходу в финал чемпионата мира.

Накануне решающего матча с Францией хорваты выразили все свои чувства знаменитыми мемом с героем мультсериала «Футурама», который в этот раз изображал лидера группы Queen Фредди Меркьюри.

И действительно, что лучше может передать чувства хорватов сейчас, чем цитата из его легендарной песни Bohemian Rhapsody: «Not sure if real life or just fantasy» («Не уверен, то ли это настоящая жизнь, то ли просто фантазия»).

