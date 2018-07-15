Сборная России получит от ФИФА 16 млн долларов, Бельгия — 24 млн

Сборная, которая накануне обыграла национальную команду(2:0) в матче за третье место ЧМ-2018, сообщается в релизе ФИФА.

Сборная Англии, как занявшая четвертое место, получит 22 миллиона.

Финальный матч, в котором сыграют сборные Франции и Хорватии, состоится в воскресенье на московском стадионе «Лужники». Победитель получит 38 миллионов долларов, проигравший — на 10 миллионов меньше.

Сборная России смогла пробиться в восьмерку сильнейших команд турнира, но в 1/4 финала по пенальти уступила Хорватии. Согласно распределению призовых денег, команды, занявшие 5-8-е места, получат от ФИФА по 16 миллионов долларов.

Общий призовой фонд ЧМ-2018 составил 400 миллионов долларов, что на 42 миллиона превышает показатели 2014 года. 0