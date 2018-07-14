ЧМ-2018ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Ведран Чорлука сыграет в финалеСборная РФПЛ на ЧМ-2018: От лузеров до финалистов
  • 09:35
    • Витиньо близок к переходу в «Фламенго»
  • 09:23
    • Трезеге: Россия прекрасно справилась с проведением чемпионата мира
  • 07:54
    • ФИФА выплатит «Локомотиву» 1,5 млн фунтов за участие игроков в ЧМ-2018
  • 07:42
    • СМИ: «Зениту» нужен защитник киевского «Динамо»
  • 07:28
    • «Кардифф» хочет арендовать Дзюбу на год с правом выкупа
    Все новости спорта

    ФИФА выплатит «Локомотиву» 1,5 млн фунтов за участие игроков в ЧМ-2018

    Чемпионат мира по футболу-2018 ФИФА Между тем РФПЛ Футбол России Зенит Краснодар Локомотив ЦСКА Календарь и таблицы ЧМ-2018
    ФИФА выплатит московскому «Локомотиву» более 1,5 миллиона фунтов в качестве компенсации за риск, которому подвергаются игроки клуба, выступающие на чемпионате мира, сообщается на официальном сайте PR-агентства Tonka.

    Ведран Чорлука
    Ведран Чорлука
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Общая сумма выплат в рамках программы помощи ФИФА составит около 160 миллионов фунтов. Клубы получают компенсации за то, что на чемпионате мира игроки сталкиваются с определенными рисками, в первую очередь это касается потенциальных серьезных повреждений.

    Выплаты были рассчитаны, исходя из фиксированной суммы 6,408 фунта в день, которую получает клуб за каждого игрока в сборной, вне зависимости от того, выходил этот игрок в матчах чемпионат мира на поле или нет.

    Лидером рейтинга является английский «Манчестер Сити» (3,904 миллиона фунтов), на втором месте мадридский «Реал» (3,816), на третьей строчке располагается лондонский «Челси» (3,505).

    «Локомотив» занял 20-е место (1,509), «Зенит» — 29-е (1,082), «Краснодар» — 32-е (1,027), ЦСКА — 33-е (1,007). 0

    ЧМ-2018КалендарьФотоПрогнозы
  • Доставка в:
  • По теме
  • Сборная РФПЛ на ЧМ-2018: От лузеров до финалистов
  • 03:28
    •
  • Прогноз
  • Бельгия — Англия
  • 1,95
  • Сегодня в 17:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Серене легко не будет
  • Анжелик Кербер — Серена Уильямс. Прогноз и ставки
  • 1,95
    •
  • Увидим ли мы результативный футбол в матче за третье место?
  • Бельгия — Англия. Прогноз и ставки
  • 1,95
    •
  • Удастся ли Бельгии повторно обыграть Англию?
  • Бельгия — Англия. Прогноз и ставки
  • 2,20
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    «Зенит» празднует гол в ворота «Динамо» Футбол Усердная работа в Австрии. «Зенит» под руководством Семака только побеждаетРассказываем о подготовке «сине-бело-голубых» к старту нового сезона Вчера в 19:090
  • 23:39
    • «Ливерпуль» объявил о переходе Шакири
  • 22:19
    • «Реал» сделал официальное заявление по возможному переходу Неймара
  • 21:58
    • Андерсон обыграл Изнера в 1/2 финала Уимблдона
    Маурицио Сарри Футбол Двойной налет «Челси» в «Наполи». Победители и проигравшиеАнглийская Премьер-лига получит долю «сарризма», как только «Челси» назовет имя нового главного тренера Вчера в 15:020
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Кому достанутся медали?
  • 3,50
    •
  • 09:10
    • «Хаддерсфилд» подписал защитника «Боруссии»
  • 08:57
    • Экс-хавбек «Шахтера» может продолжить карьеру в «Вест Хэме»
  • 08:39
    • «Интер» хочет купить полузащитника сборной Аргентины
    4 августа Роналду может впервые сыграть за «Ювентус» против «Реала» Футбол Международный кубок чемпионов: когда, кто и с кем играетАнонс большого предсезонного турнира 12/07/2018 в 21:140
  • 08:23
    • Мозгов: Пока будет возможность оставаться в НБА, я буду там
  • 08:20
    • «Эвертон» заинтересован в услугах Лукаку
  • 08:07
    • Президент «Наполи» посоветовал Кавани снизить запросы по зарплате
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие