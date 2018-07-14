ФИФА выплатит «Локомотиву» 1,5 млн фунтов за участие игроков в ЧМ-2018

ФИФА выплатит московскомуболее 1,5 миллиона фунтов в качестве компенсации за риск, которому подвергаются игроки клуба, выступающие на чемпионате мира, сообщается на официальном сайте PR-агентства Tonka.

Общая сумма выплат в рамках программы помощи ФИФА составит около 160 миллионов фунтов. Клубы получают компенсации за то, что на чемпионате мира игроки сталкиваются с определенными рисками, в первую очередь это касается потенциальных серьезных повреждений.

Выплаты были рассчитаны, исходя из фиксированной суммы 6,408 фунта в день, которую получает клуб за каждого игрока в сборной, вне зависимости от того, выходил этот игрок в матчах чемпионат мира на поле или нет.

Лидером рейтинга является английский «Манчестер Сити» (3,904 миллиона фунтов), на втором месте мадридский «Реал» (3,816), на третьей строчке располагается лондонский «Челси» (3,505).

«Локомотив» занял 20-е место (1,509), «Зенит» — 29-е (1,082), «Краснодар» — 32-е (1,027), ЦСКА — 33-е (1,007). 0