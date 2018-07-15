Ракитич: Игроки сборной Хорватии отдали все силы, но не хватило удачи

Полузащитник сборной Хорватииподелился впечатлениями после поражения от Франции в финале чемпионата мира.

В решающем матче французы выиграли у Хорватии (4:2) и во второй раз в истории завоевали трофей.

«Мы очень разочарованы результатом. Франция — отличная команда, которая выкладывается в каждом матче.

Мы показали хороший футбол, отдали все силы, чтобы стать чемпионом мира, но не хватило удачи.

Я хочу сказать огромное и искреннее спасибо нашим болельщикам. Их бешеная поддержка ощущалась на протяжении всего турнира. Надеюсь, мы их не разочаровали.

Да, у нас был шанс отыграться. Мы здорово играли, создавали моменты, но в завершении нам не хватало. Это футбол, так бывает», — приводит слова игрока «Спорт-Экспресс». 0