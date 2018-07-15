Дешам: Хороший ли Франция чемпион? Франция — чемпион мира

Главный тренер сборной Францииподвел итоги победного чемпионата мира-2018.

В решающем матче французы выиграли у Хорватии (4:2) и во второй раз в истории завоевали трофей.

Счет французы открыли после автогола хорватского форварда Марио Манджукича, впоследствии при счете 1:1 француз Антуан Гризманн реализовал пенальти, который был назначен после видепросмотра эпизода. Арбитр усмотрел игру рукой со стороны хорватского игрока.

«Франция — чемпион мира. Значит, мы что-то сделали лучше, чем другие.

Если хотите, у меня была очень молодая команда. 14 человек не играли на чемпионатах мира. И показали замечательное качество игры.

Испытываю огромную гордость. Команда проявила замечательный дух на турнире и продолжала бороться до конца. Мне не о чем жалеть.

У нас были недостатки, но высокое качество игры, и хорошее состояние — как ментальное, так и физическое — стало решающим. Некоторым командам более высокого уровня этого не хватило.

Сегодня в первом тайме немногое было сделано, к сожалению, и тем не менее мы повели — 2:1.

Вы спрашиваете, хороший ли мы чемпион? Мы — чемпион мира. На следующие четыре года. И вот это следует запомнить», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс». 0