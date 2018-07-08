Фернандес попросил прощения у команды в раздевалке

Защитник сборной Россиипосле поражения от Хорватии (2:2, 3:4 пен.) в 1/4 финала ЧМ-2018 заявил, что извинился перед командой за нереализованный послематчевый пенальти.

«В раздевалке я попросил прощения у команды. Я сделал ошибку, нужно было в этой ситуации быть мужчиной, чтобы признать свой промах. Я знаю ответственность за незабитый пенальти, но я не могу переделать то, что уже произошло.

Промах Смолова? Я подошел к нему и постарался подбодрить. Каждый может ошибиться. Ему надо оставаться спокойным», — цитирует Фернандеса ТАСС.

Напомним, что Фернандес забил второй гол сборной России за пять минут до завершения дополнительного времени. 0