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    Фернандес попросил прощения у команды в раздевалке

    Сборная России Футбол России Сборная Хорватии Чемпионат мира по футболу-2018 Календарь и таблицы ЧМ-2018
    Защитник сборной России Марио Фернандес после поражения от Хорватии (2:2, 3:4 пен.) в 1/4 финала ЧМ-2018 заявил, что извинился перед командой за нереализованный послематчевый пенальти.

    Марио Фернандес
    Марио Фернандес
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    «В раздевалке я попросил прощения у команды. Я сделал ошибку, нужно было в этой ситуации быть мужчиной, чтобы признать свой промах. Я знаю ответственность за незабитый пенальти, но я не могу переделать то, что уже произошло.

    Промах Смолова? Я подошел к нему и постарался подбодрить. Каждый может ошибиться. Ему надо оставаться спокойным», — цитирует Фернандеса ТАСС.

  • Сборная России по пенальти уступила Хорватии в 1/4 финала ЧМ-2018
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