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    ЧМ-2018. Россия — Хорватия 2:2 (3:4 пен.)Фотогалерея: ЧМ-2018. Россия — Хорватия 2:2 (3:4 пен.)
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    Сборная России по пенальти уступила Хорватии в 1/4 финала ЧМ-2018

    Россия — Хорватия 2:2 (3:4 по пенальти), обзор матча

    Чемпионат мира по футболу-2018 Сборная России Футбол России Сборная Хорватии Календарь и таблицы ЧМ-2018
    Сборная России в 1/4 финала чемпионата мира по футболу уступила по пенальти команде Хорватии — 2:2 (3:4 по пенальти).

    Сборная России
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    Матч проходил на стадионе «Фишт» в Сочи. Главный арбитр — Сандро Рикки из Бразилии.

  • ЧМ-2018. Россия — Хорватия 2:2 (3:4 пен.)
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    • Россияне очень активно начали встречу, прессингуя и атакую, но хорватская команда довольно быстро взяла мяч под свой контроль, хотя игра в созидании у команды Далича не слишком получалась.

    Счет в матче на исходе получаса матча открыли россияне. На 31-й минуте Денис Черышев получил обратную передачу от Дзюбы, продвинулся вперёд и нанёс удар на исполнение в верхний угол — Субашич взглядом проводил мяч, влетевший в «девятку» ворот.

    Денис Черышев

    Отыгрались хорваты уже на 39-й минуте. Перишич бросил в прорыв Манджукича. Марио с левого края вошёл в штрафную и аккуратно навесил в центр, а Андрей Крамарич головой послал мяч в дальний угол.

    Второй тайм прошел при явном преимуществе сборной Хорватии. Российский теренский штаб попытался обострить игру выпустив Федора Смолова в пару к Артему Дзюбе, но особого эффекта это не принесло.

    На последних минутах основного времени основной голкипер Хоратии Даниэл Субашич получил мышечную травму, но так как все три замены были сделаны, остался в воротах, и даже отразил опасный прострел Смолова в компенсированое время.

    Удар Крамарича

    Команды перешли к экстра-таймам. Субашич, к счастью для хорватов сумел продолжить игру, поскольку вынужденная замена потребовалась Шиме Врсалько, которого сменил Ведран Чорлука.

    На 101-й минуте хорваты вышли вперед. Модрич с углового навесил в центр штрафной, Домагой Вида выпрыгнул выше всех и пробил головой. Мяч нырнул точно в угол.

    Отыграться россиянам удалось на 115-й минуте. Дзагоев со штрафного вырезал подачу в центр штрафной, Марио Фернандес выпрыгнул выше всех и головой переправил мяч в угол ворот.

    Марио Фернандес

    Матч перешел в серию пенальти, где точнее оказались хорваты. Игорь Акинфеев отразил удар Матео Ковачича, но Даниэл Субашич справился с ударом Федора Смолова, а Мерио Фернандес не попал в ство ворот.

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    Сборная Хорватии сыграет в полуфинале с командой Англии, которая ранее со счетом 2:0 одержала победу над Швецией (фото).

    ЧМ-2018. 1/4 финала
    Россия — Хорватия — 2:2 д.в. (1:1, 0:0, 1:1). Пенальти — 3:4
    Голы: Черышев, 31 (1:0). Крамарич, 39 (1:1). Вида, 101 (1:2). Марио Фернандес, 115 (2:2)Серия пенальти: Смолов — 0:0 (вратарь). Брозович — 0:1. Дзагоев — 1:1. Ковачич — 1:1 (вратарь). Марио Фернандес — 1:1 (мимо). Модрич — 1:2. Игнашевич — 2:2. Вида — 2:3. Кузяев — 3:3. Ракитич — 3:4Россия: Акинфеев, Марио Фернандес, Игнашевич, Кутепов, Кудряшов, Самедов (Ерохин, 54), Зобнин, Кузяев, Головин (Дзагоев, 102), Черышев (Смолов, 67), Дзюба (Газинский, 79)Хорватия: Субашич, Врсалько (Чорлука, 97), Ловрен, Вида, Стринич (Пиварич, 74), Ребич, Ракитич, Модрич, Крамарич (Ковачич, 88), Перишич (Брозович, 63), МанджукичПредупреждения: Ловрен, 35. Стринич, 38. Вида, 101. Газинский, 109. Пиварич, 114
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