Пикфорд: Я работал на полную катушку, поэтому мне удалось не пропустить

Вратарь сборной Англиизаявил, что работал на полную катушку каждый день и поэтому сохранил на замке свои ворота в матче 1/4 финала чемпионата мира с командой Швеции.

Четвертьфинальная встреча Швеция — Англия прошла в субботу на «Самара Арене» и завершилась победой британцев в основное время со счетом 2:0. Пикфорд был признал лучшим игроком матча.

«Да, мы всегда говорили, что будем сосредотачиваться на каждом матче. Если команда сплоченная, мы всегда можем контролировать игру. Поэтому мы и победили сегодня.

Мы работали, как команда, я работал на полную катушку каждый день, поэтому мне удалось не пропустить сегодня. У меня был хороший сезон, и этот турнир — вершина.

Я стараюсь не давить на себя и наслаждаюсь. Я чувствую себя сильным, меня ничего не пугает. А критика на меня не влияет, я стараюсь играть лучше», — цитирует Пикфорда «Р-Спорт».

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В полуфинале англичане сыграют с победителем пары Россия — Хорватия. 0