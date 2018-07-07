Новичок «Интера» попал в ДТП

Новичок миланскогопопал в автокатастрофу на своем автомобиле, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации издания, Наингголан находился за рулем Ferrari GtC 4 Lusso по дороге из Рима в Милан, не справившись с управлением он врезался в ограждение шоссе. Наингголан отделался легким испугом, а машина пострадала на сумму около 50 тысяч евро.

После аварии хавбек отправился в автосалон Ferrari, где ему предоставили новый автомобиль.

Напомним, 30-летний бельгиец этим летом перебрался из «Ромы» в «Интер». Полузащитник не попал в окончательную заявку сборной Бельгии на ЧМ-2018. 0