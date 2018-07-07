Магуайр: Мы доминировали на протяжении всего матча с Швецией

Гарри Магуайр
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Четвертьфинальная встреча Швеция — Англия прошла в субботу на «Самара Арене» и завершилась победой британцев в основное время со счетом 2:0.
«Мы чувствовали, что доминировали сегодня на протяжении всего матча, мы контролировали игру.
Хотя во второй половине мы были немного небрежными. Мы знали, над чем нам надо работать», — приводит слова Магуайра официальный сайт ФИФА.
В полуфинале мирового первенства сборная Англии встретится с победителем матча между командами России и Хорватии. 0