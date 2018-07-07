Черчесов: Болейте за нас пожалуйста, это нас окрыляет

Главный тренер сборной Россиив преддверии матча 1/4 финала чемпионата мира против Хорватии обратился к болельщикам.

Встреча 1/4 финала начнется в 21:00 мск, и пройдет в «Сочи», на арене «Фишт».

«Приходит ли аппетит во время еды? Аппетит у нас всегда был хороший. Другое дело, что сегодня совсем другого уровня матч, поскольку это уже 1/4 финала.

Мы продолжаем турнир, и хотелось бы выступить так, чтобы наша команда прошла дальше.

Участие Жиркова под большим вопросом, он вчера не тренировался в общей группе. Могу повториться, болейте пожалуйста за нас, это нас окрыляет, когда сложно, а ноги сами несут», — сказал во флеш-интервью Черчесов. 0