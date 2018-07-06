ЧМ-2018ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Фернандо МуслераОшибка Муслеры отправила Уругвай домой, а Францию — в полуфинал
  • 22:54
    • Бельгия выбила Бразилию с ЧМ-2018 и вышла в полуфинал
  • 19:50
    • Буффон стал игроком ПСЖ
  • 18:52
    • Франция обыграла Уругвай и вышла в полуфинал ЧМ-2018
  • 22:03
    • Федерер легко вышел в 1/8 финала Уимблдона
  • 21:58
    • СМИ: Калинич согласовал контракт с «Атлетико»
    Все новости спорта

    Суарес: Мы отдали все, что у нас было, чтобы воплотить мечту

    Сборная Уругвая Чемпионат мира по футболу-2018 Сборная Франции Футбол Франции Календарь и таблицы ЧМ-2018
    Форвард сборной Уругвая Луис Суарес после поражения от Франции (0:2) в матче 1/4 финала чемпионата мира поблагодарил всех за поддержку, а команду — за игру.

    Луис Суарес
    Луис Суарес
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

  • Ошибка Муслеры отправила Уругвай домой, а Францию — в полуфинал
  • Реакция спортивных СМИ на поражение Уругвая в матче 1/4 финала ЧМ-2018
  • Вчера

    • «Горжусь своими партнерами, которые отдали все до самого конца.

    Спасибо за всю поддержку, которую мы получали каждую минуту на чемпионате мира — из Уругвая, а также от людей, которые приехали и сопровождали нас.

    Спасибо нашим семьям за то, что постоянно поддерживают нас и находятся рядом.

    Я благодарю каждого, кто помогал нам сосредоточиться на главном и ничего не упустить. Спасибо медицинскому персоналу, техническому и всем сотрудникам команды.

    Мы отдали все, что у нас было, чтобы воплотить мечту. Мы не смогли ее достичь, но чувствуем удовлетворение от того, что сделала эта команда и тренеры!

    Вперед, Уругвай! Сегодня и всегда!», — написал игрок в своем твиттере. 0

    ЧМ-2018КалендарьФотоПрогнозы
  • Доставка в:
  • По теме
  • Головин в «Челси», Кутепов в «Фиорентине», а Смолов — в «Локо»
  • Вчера в 02:08
    •
  • Прогноз
  • Россия — Хорватия
  • 2,20
  • Сегодня в 21:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Кербер одержит победу на классе
  • Анжелик Кербер — Наоми Осака. Прогноз и ставки
  • 1,89
    •
  • Хачанова ждет очередной марафон
  • Карен Хачанов — Фрэнсис Тиафо. Прогноз и ставки
  • 1,79
    •
  • Перебегают ли уставшие англичане мощных шведов?
  • Швеция — Англия. Прогноз и ставки
  • 1,70
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Фотогалерея ЧМ-2018. Уругвай — Франция 0:2Сборная Франции стала первым полуфиналистом ЧМ-2018 по футболу. Фотогалерея Вчера в 19:17
  • 18:37
    • «Витесс» Слуцкого усилился вратарем «Челси»
  • 18:50
    • «Локомотив» продлил контракт с защитником
  • 18:07
    • Стали известны подробности трансфера Ташаева в «Спартак»
    Златко Далич Футбол Топ-3 завышенных коэффициента на матч Россия — ХорватияСовмещаем приятное с полезным Вчера в 15:570
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Огонь в Нижнем Новгороде и Казани
  • 4,51
    •
  • 23:58
    • Гризманн: Неожиданно забил. Но мне самому это понравилось
  • 23:48
    • Россия сыграет с Бразилией в полуфинале Лиги наций
  • 23:28
    • Кавани: Горд быть уругвайцем и страдать сегодня
    Серена Уильямс Теннис Уимблдон. Федерер, Макарова и Серена Уильямс — в 1/8 финала, Медведев вылетелОбзор пятого дня соревнований на Уимблдонском турнире Вчера в 22:100
  • 17:22
    • «Спартак» объявил о подписании Ташаева
  • 16:36
    • СМИ: ЦСКА договорился о трансфере уругвайского форварда
  • 16:22
    • Макарова и Родина вышли в четвертый круг Уимблдона
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие