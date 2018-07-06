Суарес: Мы отдали все, что у нас было, чтобы воплотить мечту

Форвард сборной Уругваяпосле поражения от Франции (0:2) в матче 1/4 финала чемпионата мира поблагодарил всех за поддержку, а команду — за игру.

«Горжусь своими партнерами, которые отдали все до самого конца.

Спасибо за всю поддержку, которую мы получали каждую минуту на чемпионате мира — из Уругвая, а также от людей, которые приехали и сопровождали нас.

Спасибо нашим семьям за то, что постоянно поддерживают нас и находятся рядом.

Я благодарю каждого, кто помогал нам сосредоточиться на главном и ничего не упустить. Спасибо медицинскому персоналу, техническому и всем сотрудникам команды.

Мы отдали все, что у нас было, чтобы воплотить мечту. Мы не смогли ее достичь, но чувствуем удовлетворение от того, что сделала эта команда и тренеры!

Вперед, Уругвай! Сегодня и всегда!», — написал игрок в своем твиттере. 0