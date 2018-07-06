Жиру: Скорость Мбаппе — козырь сборной Франции

Нападающий сборной Франциипосле победы над Уругваем рассказал о взаимодействии с партнером по атаке

Сборная Франции в пятницу в Нижнем Новгороде обыграла уругвайцев в матче 1/4 финала ЧМ-2018 со счетом 2:0. В полуфинале французы сыграют с победителем встречи Бразилия — Бельгия.

«Мбаппе — очень интересный нападающий. То, как он стартует издалека, то, как использует свои сильные стороны.

Его скорость — наш козырь. Мне нравитя комбинировать с ним. Кажется, у нас сложилось взаимопонимание.

Я могу бегать чуть позади, а он проявлять свое мастерство на острие атаки. Мы хорошо взаимодействуем», — отметил Жиру в интервью «Спорт-Экспресс». 0