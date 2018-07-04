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    Пекерман испытывал дискомфорт, постоянно думая о решениях судьи

    Сборная Колумбии Сборная Англии Футбол Англии Чемпионат мира по футболу-2018 Календарь и таблицы ЧМ-2018
    Главный тренер сборной Колумбии Хосе Пекерман подвел итоги матча 1/8 финала чемпионата мира с Англией (1:1, 3:4 по пенальти).

    Хосе Пекерман
    Хосе Пекерман
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    «Пенальти стало важным фактором поражения, потому что матч закончился вничью. Игра была очень жесткая, грубая. Но все знали, что матч будет таким. Было не очень комфортно играть, постоянно думая о решениях судьи. Но такое случается в футболе. Игроки искали возможность заработать фол, это спутало наши карты.

    У Англии замечательная команда, но и Колумбия показала, что у нас есть достоинство. Мы хорошо показали себя на этом чемпионате. По итогам матча англичане устали сильнее, чем мы. К сожалению, пенальти сложились не в нашу пользу, но моя команда сыграла достойно. В матче было очень много остановок, это очень повлияло на нашу игру.

  • Сборная Англии по пенальти обыграла Колумбию в 1/8 финала ЧМ-2018
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    • Колумбия — смелая команда и сыграла очень смело. Нам немного не хватило игры в глубине. Мы не смогли добиться того, к чему готовились. Но было очень сложно войти в этот матч, чтобы сохранить свой ритм. Нам не хватало спокойствия, когда мяч много держался вверху и шла борьба "на втором этаже".

    Мое будущее? Сегодня нам больно. Мы очень много работали, но не смогли пройти дальше. Это все, о чем нужно думать сегодня», — приводит слова Пекермана «Чемпионат». 0

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