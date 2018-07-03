Гранквист: С оптимизмом смотрим в четвертьфинал

Защитник сборной Швеции Андреас Гранквист заявил, что его команда способна победить любого соперника на чемпионате мира на чемпионате мира по футболу в России.

Сборная Швеции во вторник в Санкт-Петербурге обыграла команду Швейцарии в матче 1/8 финала со счетом 1:0. В четвертьфинале шведы 7 июля в Самаре встретятся с победителем матча между сборными Колумбии и Англии.

«В Петербурге фантастический стадион. Мы выиграли группу, где были сборные Германии и Мексики, победили Швейцарию, а теперь с оптимизмом смотрим в четвертьфинал.

Посмотрим, где наш максимум. У нас хорошая, сильная команда, которая может обыграть любого соперника.

В 1/8 финала мы провели хороший матч против серьезного соперника. Швейцарцы действительно очень сильны.

У нас был отличный план на игру, мы создали много голевых моментов, больше чем соперник. Можем гордиться собой и с уверенностью смотреть в будущее — в четвертьфинал», — приводит слова игрока «Р-Спорт».

Защитник заявил, что оба возможных соперника сборной Швеции по четвертьфиналу очень сильны.

«Колумбия и Англия — два разных типа сборной. Колумбийцы более техничны, чаще атакую. Англичане сильны как коллектив, сейчас они тоже мощнее играют в атаке, чем раньше.

Харри Кейн — фантастический футболист. Кто бы не победил в этой паре — нас ждет очень тяжелый матч, ведь оба возможных соперника очень сильны», — отметил швед. 0