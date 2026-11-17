Шведы не проиграют на выезде?

прогноз на матч 6-го тура дивизиона В Лиги наций, ставка за 2.25

17 ноября в 6-м туре дивизиона В Лиги наций по футболу сыграют Польша и Швеция. Начало встречи — в 22:45 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.25.

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Польша

Турнирное положение: сборная Польши занимает третье место в Лиге наций, команда в пяти матчах набрала 4 очка.

Последние матчи: в матчах Лиги наций польская команда обменялась победами с Румынией (6:0, 1:2), набрала очко в матчах против Боснии и Герцеговины (0:0, 0:1) и проиграла Швеции (1:3).

Не сыграют: Марцин Булка, Пшемыслав Франковски, Камиль Грабара, Якуб Модер, Петр Зелиньски. Из-за перебора жёлтых карточек встречу пропустит Якуб Кивиор.

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Календарь и таблица Лиги наций

Состояние команды: Сборная Польши под руководством Яна Урбана продолжает обновлять состав и постепенно привлекать молодых футболистов. При этом костяк команды составляют опытные исполнители во главе с Робертом Левандовским, Пётром Зелиньским и Якубом Кивёром. В атаке также могут сыграть Кароль Свидерский и Матеуш Жуковский

Швеция

Турнирное положение: Швеция лидирует в квартете группы 4 лиги В. В пяти матчах скандинавы набрали 13 пунктов.

Последние матчи: в матчах группового этапа Швеция обыграла Румынию (2:1, 1:0), Польшу (3:1) и набрала четыре очка в играх против Боснии и Герцеговины (1:1, 3:2).

Не сыграют: Уго Болин, Исак Хин, Эмиль Холм, Карл Старфельт, Бесфорт Зенели.

Состояние команды: Сборная Швеции под руководством Грэма Поттера располагает сильной атакующей линией. Главными исполнителями впереди остаются Виктор Дьёкереш и Александр Исак, а в средней линии выделяются Деян Кулусевски, Энтони Эланга и Ясин Айяри. Возвращение Кулусевски после длительного отсутствия стало важным усилением для команды.

На что ставят в матче Польша — Швеция Букмекерские коэффициенты на матч Польша — Швеция: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

Польша занимает третье место в группе 4В Лиги наций

Швеция занимает первое место в группе 4В Лиги наций

Швеция обыграла Польшу в Лиге наций (3:1)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу Польши ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 2.25. Ничья оценивается в 3.70. На победу Швеции — 3.05.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.65 и 2.20.

Прогноз: Сборная Швеции подходит к предстоящей встрече в хорошем игровом тонусе. Команда Грэма Поттера располагает мощной атакующей линией, где особенно выделяется Виктор Дьёкереш. Польша также обладает сильными исполнителями, но шведы выглядят более убедительно по ходу группового этапа.

2.25 Фора Швеции (0) Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.25 на матч Польша — Швеция принесёт чистый выигрыш 1250₽, общая выплата — 2250₽

Ставка: Фора Швеции (0) с коэффициентом 2.25.

Прогноз: В этой встрече можно ожидать достаточно открытый футбол. Шведы обладают серьезным атакующим потенциалом и регулярно создают опасные моменты у чужих ворот. Польша на домашнем поле также постарается отвечать активными действиями впереди. С учетом возможностей обеих команд есть основания рассчитывать на несколько забитых мячей.

2.00 ТБ 3 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.00 на матч Польша — Швеция позволит вывести на карту выигрыш 1000₽, общая выплата — 2000₽

Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 2.00.