17 ноября в 6-м туре дивизиона В Лиги наций по футболу сыграют Польша и Швеция. Начало встречи — в 22:45 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.25.
Польша
Турнирное положение: сборная Польши занимает третье место в Лиге наций, команда в пяти матчах набрала 4 очка.
Последние матчи: в матчах Лиги наций польская команда обменялась победами с Румынией (6:0, 1:2), набрала очко в матчах против Боснии и Герцеговины (0:0, 0:1) и проиграла Швеции (1:3).
Не сыграют: Марцин Булка, Пшемыслав Франковски, Камиль Грабара, Якуб Модер, Петр Зелиньски. Из-за перебора жёлтых карточек встречу пропустит Якуб Кивиор.
Календарь и таблица Лиги наций
Состояние команды: Сборная Польши под руководством Яна Урбана продолжает обновлять состав и постепенно привлекать молодых футболистов. При этом костяк команды составляют опытные исполнители во главе с Робертом Левандовским, Пётром Зелиньским и Якубом Кивёром. В атаке также могут сыграть Кароль Свидерский и Матеуш Жуковский
Швеция
Турнирное положение: Швеция лидирует в квартете группы 4 лиги В. В пяти матчах скандинавы набрали 13 пунктов.
Последние матчи: в матчах группового этапа Швеция обыграла Румынию (2:1, 1:0), Польшу (3:1) и набрала четыре очка в играх против Боснии и Герцеговины (1:1, 3:2).
Не сыграют: Уго Болин, Исак Хин, Эмиль Холм, Карл Старфельт, Бесфорт Зенели.
Состояние команды: Сборная Швеции под руководством Грэма Поттера располагает сильной атакующей линией. Главными исполнителями впереди остаются Виктор Дьёкереш и Александр Исак, а в средней линии выделяются Деян Кулусевски, Энтони Эланга и Ясин Айяри. Возвращение Кулусевски после длительного отсутствия стало важным усилением для команды.
Статистика для ставок
- Польша занимает третье место в группе 4В Лиги наций
- Швеция занимает первое место в группе 4В Лиги наций
- Швеция обыграла Польшу в Лиге наций (3:1)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На победу Польши ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 2.25. Ничья оценивается в 3.70. На победу Швеции — 3.05.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.65 и 2.20.
Прогноз: Сборная Швеции подходит к предстоящей встрече в хорошем игровом тонусе. Команда Грэма Поттера располагает мощной атакующей линией, где особенно выделяется Виктор Дьёкереш. Польша также обладает сильными исполнителями, но шведы выглядят более убедительно по ходу группового этапа.
Ставка: Фора Швеции (0) с коэффициентом 2.25.
Прогноз: В этой встрече можно ожидать достаточно открытый футбол. Шведы обладают серьезным атакующим потенциалом и регулярно создают опасные моменты у чужих ворот. Польша на домашнем поле также постарается отвечать активными действиями впереди. С учетом возможностей обеих команд есть основания рассчитывать на несколько забитых мячей.
Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 2.00.