Саутгейт: В матче с колумбийцами не хотим повторять ошибки Польши

Главный тренер сборной Англиизаявил, что он и футболисты его команды не хотят повторять ошибки, допущенные другими фаворитами чемпионата мира.

Сборная Англии во вторник проведет матч 1/8 финала чемпионата мира против колумбийцев. Ранее с турнира выбыло несколько фаворитов — сборные Германии, Аргентины, Португалии и Испании.

«Мы были уже в позиции фаворита много лет до этого. Мы даже не думаем, что будет после завтрашней игры. Может, те, кто вылетел, был не самой сильной командой тут?

Испанцев и немцев выбили, за это надо уважать другие команды. Мы даже не обсуждали ничего такого, что бы выходило за рамки завтрашнего дня.

Это та самая ловушка, в которую сборная Англии попадала на предыдущих турнирах. Мы прекрасно понимаем, насколько тяжелая игра будет завтра. Посмотрите, какие сложные матчи были до этого этапа абсолютно у всех сборных.

Думаю, что важно иметь какие-то амбиции. Все-таки мы находимся на чемпионате мира, мы должны привести в восхищение целую нацию.

Как лидер команды, я верю в то, что мы делаем. У них есть определенные модели, к которым мы должным быть готовы.

Всё зависит от того, сколько пространства мы им предоставим. Это было решающим моментом в предыдущих наших играх.

Колумбийцы выступают замечательно. Польша дала им пространство, и они им воспользовались.

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Мы должны надеяться, что наша работа с мячом будет лучше, в противном случае у нас будут большие проблемы.

Впрочем, так с любой командой может быть. Это будет хороший тест для нашей команды», — приводит слова тренера «Р-Спорт». 0