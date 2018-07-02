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    Саутгейт: В матче с колумбийцами не хотим повторять ошибки Польши

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    Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт заявил, что он и футболисты его команды не хотят повторять ошибки, допущенные другими фаворитами чемпионата мира.

    Гарет Саутгейт
    Гарет Саутгейт
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    Сборная Англии во вторник проведет матч 1/8 финала чемпионата мира против колумбийцев. Ранее с турнира выбыло несколько фаворитов — сборные Германии, Аргентины, Португалии и Испании.

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  • 29/06/2018

    • «Мы были уже в позиции фаворита много лет до этого. Мы даже не думаем, что будет после завтрашней игры. Может, те, кто вылетел, был не самой сильной командой тут?

    Испанцев и немцев выбили, за это надо уважать другие команды. Мы даже не обсуждали ничего такого, что бы выходило за рамки завтрашнего дня.

    Это та самая ловушка, в которую сборная Англии попадала на предыдущих турнирах. Мы прекрасно понимаем, насколько тяжелая игра будет завтра. Посмотрите, какие сложные матчи были до этого этапа абсолютно у всех сборных.

    Думаю, что важно иметь какие-то амбиции. Все-таки мы находимся на чемпионате мира, мы должны привести в восхищение целую нацию.

    Как лидер команды, я верю в то, что мы делаем. У них есть определенные модели, к которым мы должным быть готовы.

    Всё зависит от того, сколько пространства мы им предоставим. Это было решающим моментом в предыдущих наших играх.

    Колумбийцы выступают замечательно. Польша дала им пространство, и они им воспользовались.

    Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

    Мы должны надеяться, что наша работа с мячом будет лучше, в противном случае у нас будут большие проблемы.

    Впрочем, так с любой командой может быть. Это будет хороший тест для нашей команды», — приводит слова тренера «Р-Спорт». 0

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