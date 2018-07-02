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    Рамос: Поражение от России — один из худших дней в моей карьере

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    Капитан сборной Испании Серхио Рамос прокомментировал поражение его команды в матче 1/8 финала чемпионата мира от сборной России.

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    Напомним, что на чемпионате мира по футболу в России сборная Испании проиграла сборной России в серии пенальти (3:4) и выбыла из турнира.

    «Мы должны были выигрывать этот матч, но у нам не хватило чего-то важного. Мяч был у нас, мы знали, что делать, но почему-то нам никак не удавалось дойти до удара по воротам русской команды.

    Это был один из худших дней в моей карьере. Я испытываю ужасную боль, возвращаясь домой вот так — после поражения. Я должен это исправить.

    Я не уйду из сборной. Я готов играть за Испанию еще четыре года, чтобы приехать на чемпионат в Катар, даже если моя борода полностью поседеет к тому времени», — заявил игрок в интервью британскому The Independent.

    В 1/4 финала сборная России сыграет в Сочи против команды Хорватии, которая также в серии послематчевых пенальти обыграла команду Дании. 0

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