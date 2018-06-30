Погба по-прежнему считает Месси лучшим игроком мира

Полузащитник сборной Франциипрокомментировал победу в матче 1/8 финала ЧМ-2018 против Аргентины (4:3).

«Сборная Аргентины — отличная команда с большим количеством звезд, вроде Месси. Они создали большое количество моментов, оставались верны своей игре. Может, им не хватило скорости и движения, но они хорошо сыграли.

Месси — звезда футбола, для меня он всегда лучший игрок планеты, независимо от результатов сегодняшнего матча.

Когда счет был 2:1, я не думал, что матч проигран. Надежда всегда умирает последней, и я ее не потерял. Это футбол, все может поменяться в последнюю минуту. Главное — хорошо играть и уважать соперника.

Аргентина — сильный соперник, но у нас есть и свои игроки с огромным потенциалом. Они это доказали в очередной раз.

Наша следующая цель — победа в следующем матче. Мы должны двигаться вперед. У каждой команды есть свой потенциал, своя уникальность. Не стоит сравнивать сборные», — приводит слова Погба «Чемпионат». 0