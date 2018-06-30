Франция — Аргентина 4:3, обзор матча

Сборная Франции одержала уверенную победу над командой Аргентины (4:3) в матче 1/8 финала чемпионата мира-2018.

Встреча прошла на «Казань Арене» в Казани. Главный арбитр — Алиреза Фагани из Ирана.

Счет в матче мог быть открыт на 9-й минуте, однако после удара Антуана Гризманна со штрафного мяч попал в перекладину.

Еще через две минуты Килиан Мбаппе после рывка через половину поля заработал для французов пенальти — фолил Маркус Рохо. Одиннадцатиметровый реализовал Гризманн.

На 21-й минуте у Франции вновь был шанс забить со стандарта — мяч был установлен почти на линии штрафной. Однако Поль Погба пробил выше цели.

На 41-й минуте матча Аргентина сравняла счет благодаря красивому дальнему удару Анхеля Ди Марии.

Аргентинцы вышли вперед сразу после перерыва. На 48-й минуте Месси после розыгрыша стандарта подхватил мяч на краю штрафной и не глядя нанёс удар, мяч попал в Меркадо, а тот подставил ногу и перевёл его в ворота Франции.

Отыграться французам удалось на 57-й минуте. Обычный прострел Лукаса Эрнандеса пришёлся на защитника Бенжамена Павара, который с линии штрафной удачно пробил с лёта, послав мяч в дальнюю девятку ворот Франко Армани.

«Трехцветные» вновь вышли вперед на 64-й минуте. Лукас Эрнандес прострелил слева в штрафную Аргентины, у Матюиди не получилось пробить с ходу.

Мяч после рикошета от аргентинцев достался Килиану Мбаппе, который резким движением выскочил на свидание с Армани и послал мяч в ворота.

Эвер Банега и Лионель Месси GettyImages

Спустя четыре минуты Мбаппе оформил дубль. Матюиди получил мяч в центре поля и без труда сыграл вперёд на Жиру, который выдал прекрасный пас вразрез на Килиана Мбаппе, а форвард ПСЖ вышел на свидание с Армани и уложил мяч в дальний нижний угол.

Аргентинцы получили шанс на спасение на второй компенсированной минуте — Павар и Варан потеряли у своей вратарской Серхио Агуэро, который выскочил на подачу и пробил головой в угол ворот. Льорис не среагировал.

На последних минутах команды едва не сошлись врукопашную, но отыграться Аргентине так и не удалось.

Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

Победитель этого матча в четвертьфинале сыграет с победителем матча Уругвай — Португалия, который начнется в 21:00 мск (прогноз).