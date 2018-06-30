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    ЧМ-2018. Франция — Аргентина 4:3Фотогалерея: ЧМ-2018. Франция — Аргентина 4:3
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    Сборная Франции выбила Аргентину с ЧМ-2018, Мбаппе оформил дубль

    Франция — Аргентина 4:3, обзор матча

    Чемпионат мира по футболу-2018 Сборная Франции Футбол Франции Сборная Аргентины Календарь и таблицы ЧМ-2018
    Сборная Франции одержала уверенную победу над командой Аргентины (4:3) в матче 1/8 финала чемпионата мира-2018.

    Килиан Мбаппе
    Килиан Мбаппе
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    Встреча прошла на «Казань Арене» в Казани. Главный арбитр — Алиреза Фагани из Ирана.

    Счет в матче мог быть открыт на 9-й минуте, однако после удара Антуана Гризманна со штрафного мяч попал в перекладину.

    Еще через две минуты Килиан Мбаппе после рывка через половину поля заработал для французов пенальти — фолил Маркус Рохо. Одиннадцатиметровый реализовал Гризманн.

    На 21-й минуте у Франции вновь был шанс забить со стандарта — мяч был установлен почти на линии штрафной. Однако Поль Погба пробил выше цели.

    На 41-й минуте матча Аргентина сравняла счет благодаря красивому дальнему удару Анхеля Ди Марии.

  • ЧМ-2018. Франция — Аргентина 4:3
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    • Аргентинцы вышли вперед сразу после перерыва. На 48-й минуте Месси после розыгрыша стандарта подхватил мяч на краю штрафной и не глядя нанёс удар, мяч попал в Меркадо, а тот подставил ногу и перевёл его в ворота Франции.

    Отыграться французам удалось на 57-й минуте. Обычный прострел Лукаса Эрнандеса пришёлся на защитника Бенжамена Павара, который с линии штрафной удачно пробил с лёта, послав мяч в дальнюю девятку ворот Франко Армани.

    «Трехцветные» вновь вышли вперед на 64-й минуте. Лукас Эрнандес прострелил слева в штрафную Аргентины, у Матюиди не получилось пробить с ходу.

    Мяч после рикошета от аргентинцев достался Килиану Мбаппе, который резким движением выскочил на свидание с Армани и послал мяч в ворота.

    Эвер Банега и Лионель Месси
    GettyImages

    Спустя четыре минуты Мбаппе оформил дубль. Матюиди получил мяч в центре поля и без труда сыграл вперёд на Жиру, который выдал прекрасный пас вразрез на Килиана Мбаппе, а форвард ПСЖ вышел на свидание с Армани и уложил мяч в дальний нижний угол.

    Аргентинцы получили шанс на спасение на второй компенсированной минуте — Павар и Варан потеряли у своей вратарской Серхио Агуэро, который выскочил на подачу и пробил головой в угол ворот. Льорис не среагировал.

    На последних минутах команды едва не сошлись врукопашную, но отыграться Аргентине так и не удалось.

    Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

    Победитель этого матча в четвертьфинале сыграет с победителем матча Уругвай — Португалия, который начнется в 21:00 мск (прогноз).

    ЧМ-2018. 1/8 финала
    Франция — Аргентина — 4:3 (1:1)
    Голы: Гризманн, 13 — с пенальти (1:0). Ди Мария, 41 (1:1). Меркадо, 48 (1:2). Павар, 57 (2:2). Мбаппе, 64 (3:2). Мбаппе, 68 (4:2). Агуэро, 90+3 (4:3)Франция: Ллорис, Павар, Юмтити, Варан, Эрнандез, Мбаппе (Товен, 89), Канте, Погба, Гризманн (Фекир, 83), Матюиди (Толиссо, 75), ЖируАргентина: Армани, Меркадо, Рохо (Фасио, 46), Отаменди, Тальяфико, Маскерано, Банега, Перес (Агуэро, 66), Павон (Меса, 75), Месси, Ди МарияПредупреждения: Рохо, 11. Тальяфико, 19. Маскерано, 43. Банега, 50. Матюиди, 72. Павар, 73. Жиру, 90+3. Отаменди, 90+3
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