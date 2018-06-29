Результат матча Германии с Кореей шокировал Баллака

Михаэль Баллак
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Немцы заняли последнее место в своей группе, набрав три очка, и сложили полномочия чемпионов мира.
«Результат матча в Казани (против Кореи 0:2. – Прим. LiveSport.Ru) шокировал меня. Теперь мы можем оценивать работу, которая была проделана за последние два года.
Товарищеские и квалификационные матчи не являются показателями для таких команд, как Германия. По этой причине я считаю, что в продлении контракта с Левом перед стартом турнира не было нужды», — цитирует Sky Sports Баллака.
Лев возглавялет Германию с 2006 года, под его руководством команда выиграла мировое первенство в 2014 году. 0