Результат матча Германии с Кореей шокировал Баллака

Бывший полузащитник сборной Германиипрокомментировал вылет команды с чемпионата мира и раскритиковал продление контракта с главным тренером бундестимперед турниром.

Немцы заняли последнее место в своей группе, набрав три очка, и сложили полномочия чемпионов мира.

«Результат матча в Казани (против Кореи 0:2. – Прим. LiveSport.Ru) шокировал меня. Теперь мы можем оценивать работу, которая была проделана за последние два года.

Товарищеские и квалификационные матчи не являются показателями для таких команд, как Германия. По этой причине я считаю, что в продлении контракта с Левом перед стартом турнира не было нужды», — цитирует Sky Sports Баллака.

Лев возглавялет Германию с 2006 года, под его руководством команда выиграла мировое первенство в 2014 году. 0