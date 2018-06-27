«Барселона» просмотрит Головина в матче Испания – Россия

отправит на матч 1/8 финала чемпионата мира Испания – Россия своего представителя, который будет следить за полузащитником сборнойи московского, сообщает Mundo Deportivo.

В каталонском клубе хотят сравнить стиль игры россиянина с другим футболистом, в котором они заинтересованы — Кристианом Эриксеном из «Тоттенхэма». При этом издание отмечает, что трансфер Головина выглядит более реальным с финансовой точки зрения, несмотря на то что его удачная игра в играх с Саудовской Аравией и Египтом повысила его трансферную стоимость.

Напомни, главным претендентом на 22-летнего футболиста является туринский «Ювентус», но пока итальянцы не могут договориться с ЦСКА о трансфере игрока.

Встреча сборных Испании и России состоится 1 июля в Москве. 0