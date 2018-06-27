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    «Барселона» просмотрит Головина в матче Испания – Россия

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    «Барселона» отправит на матч 1/8 финала чемпионата мира Испания – Россия своего представителя, который будет следить за полузащитником сборной России и московского ЦСКА Александром Головиным, сообщает Mundo Deportivo.

    Александр Головин
    Александр Головин
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    В каталонском клубе хотят сравнить стиль игры россиянина с другим футболистом, в котором они заинтересованы — Кристианом Эриксеном из «Тоттенхэма». При этом издание отмечает, что трансфер Головина выглядит более реальным с финансовой точки зрения, несмотря на то что его удачная игра в играх с Саудовской Аравией и Египтом повысила его трансферную стоимость.

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    Встреча сборных Испании и России состоится 1 июля в Москве. 0

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