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    ЦСКА отклонил предложение «Ювентуса» по Головину

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    «Ювентус» сделал новое предложение ЦСКА по полузащитнику Александру Головину, сообщает сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио.

    Александр Головин
    Александр Головин
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    Туринцы были готовы заплатить 19 миллионов евро, а также выплатить «красно-синим» 10 процентов от последующей перепродажи игрока.

    Российский клуб ответил отказом и хочет получить за игрока от 25 до 30 миллионов евро.

    Ранее сообщалось об интересе к Головину со стороны «Барселоны», «Челси», «Арсенала» и «Монако».

    В минувшем сезоне Головин провел 49 матчей во всех турнирах, забил 8 голов и отдал 10 результативных передач.

    В настоящий момент он выступает на чемпионате мира, где отметился одним забитым мячом и двумя голевыми передачами. 0

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