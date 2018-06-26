Семин: Шансы на выход в четвертьфинал у сборной России однозначно есть

Главный тренерпо итогам матча третьего тура группового этапа чемпионата мира между сборными(0:3) выразил мнение, что шансы на выход в четвертьфинал у командыесть.

«Несмотря ни на что, матч с Уругваем проигран, и сделал это не один какой-то конкретный футболист, а вся команда. Кстати, также я рассуждаю и в случае победы. Плей-офф? Испания – очень сильная команда, но ведь и наша сейчас хороша. Мы много работаем, тренируемся, умеем и будем бороться. Так что шансы на выход в 1/4 финала у сборной России однозначно есть», — цитирует Семина «Матч ТВ».

Напомним, сборная России 1 июля встретятся в «Лужниках» с командой Испании в рамках 1/8 финала чемпионата мира. 0