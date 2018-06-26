Харейде доволен уровнем дисциплины сборной Дании

Главный тренер сборной Даниирассказал, почему его команда не шла на риск в игре с Францией (0:0) на ЧМ-2018.

«Мы хотели сыграть компактно сзади в первом тайме, не прессингуя высоко. Французская сборная сильна в контратаках, нельзя было рисковать. Поэтому наша команда располагалась глубоко и строила свой план на быстрых выпадах. Это сработало. Я удовлетворен уровнем дисциплины сегодня.

Для меня самое главное, что мы выполнили цель и вышли в плей-офф из одной из самых сложных групп. Команда Перу, которая заработала только три очка, возможно, сыграла лучше всех в нашем квартете. Однако мы пробились в следующий раунд, ребята напряженно работали и отдали все, чтобы выйти в 1/8 финала. Это очень эмоциональный момент для нас.

Нам требовалось одно очко, верно? Мы выступали против одной из сильнейших по контратакам сборных мира. Глупо было бы открывать пространство. Поэтому мы очень рады этой ничьей. Еще раз: когда тебе нужно одно очко для выхода из группы, какое слово можно применить? Наверное, это слово – дисциплина. Мы проявили дисциплину», — приводит слова Харейде «Спорт-Экспресс». 0