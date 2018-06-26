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    Харейде доволен уровнем дисциплины сборной Дании

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    Главный тренер сборной Дании Оге Харейде рассказал, почему его команда не шла на риск в игре с Францией (0:0) на ЧМ-2018.

    Оге Харейде
    Оге Харейде
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    «Мы хотели сыграть компактно сзади в первом тайме, не прессингуя высоко. Французская сборная сильна в контратаках, нельзя было рисковать. Поэтому наша команда располагалась глубоко и строила свой план на быстрых выпадах. Это сработало. Я удовлетворен уровнем дисциплины сегодня.

    Для меня самое главное, что мы выполнили цель и вышли в плей-офф из одной из самых сложных групп. Команда Перу, которая заработала только три очка, возможно, сыграла лучше всех в нашем квартете. Однако мы пробились в следующий раунд, ребята напряженно работали и отдали все, чтобы выйти в 1/8 финала. Это очень эмоциональный момент для нас.

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    • Нам требовалось одно очко, верно? Мы выступали против одной из сильнейших по контратакам сборных мира. Глупо было бы открывать пространство. Поэтому мы очень рады этой ничьей. Еще раз: когда тебе нужно одно очко для выхода из группы, какое слово можно применить? Наверное, это слово – дисциплина. Мы проявили дисциплину», — приводит слова Харейде «Спорт-Экспресс». 0

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