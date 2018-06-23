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    Мане: Хотел повидаться с Салахом, но он полностью сконцентрирован на ЧМ

    Сборная Сенегала Чемпионат мира по футболу-2018 Сборная Египта Сборная Саудовской Аравии Сборная Японии Календарь и таблицы ЧМ-2018
    Футболист сборной Сенегала Садио Мане рассказал, что отправил своему одноклубнику по «Ливерпулю» Мохамеду Салаху сообщение с предложением встретиться и пообщаться.

    Садио Мане
    Садио Мане
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    Лидер египтян Салах впервые вышел на поле после травмы в матче со сборной России (1:3). Египтяне уже лишились шансов на выход в плей-офф.

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    «Я отправил Салаху сообщение на чемпионате мира, мол, "давай, может, встретимся", но он полностью сконцентрирован на чемпионате мира.

    Если серьезно, на самом деле, мы все сейчас сконцентрированы на игре за свои сборные, но он так хотел сыграть на чемпионате мира и тут эта травма.

    Я ему желаю всего самого лучшего. Он психологически очень сильный и боролся за то, чтобы помочь команде, но, к сожалению, все сложилось так, как сложилось.

    Нам сейчас предстоит матч с Японией, у них хорошая команда, но и у нас тоже. Мы должны играть также дисциплинированно, как получилось у нас в матче с Польшей.

    И я совсем не против — как и все из нас — отходить назад, помогать, делать работу, необходимую для нашего общего успеха», — цитирует Мане «Р-Спорт».

    В стартовом матче ЧМ-2018 сборная Сенегала одержала победу со счетом 2:1 над Польшей. 24 июня африканцы сыграют в Екатеринбурге с Японией, победившей в стартовом матче Колумбию (2:1).

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