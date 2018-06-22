Коста-Рика не заслужила поражения с таким счетом, считает Уостон

Защитник сборной Коста-Рикисчитает, что его команда неплохо сыграла в матче чемпионата мира против команды Бразилии и не заслуживала поражения с таким счетом.

Встреча группы E, состоявшаяся в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 2:0. Оба гола были забиты в добавленное ко второму тайму время: сначала отличился Филиппе Коутиньо (90+1), а на последних секундах — Неймар (90+7).

«Сегодня мы играли неплохо и не заслужили поражения с таким счетом. Но в футболе иногда происходит совсем не то, на что рассчитываешь.

Нам нужно было обыгрывать бразильцев, мы много атаковали и прессинговали их настолько, насколько могли. Очень тяжело проигрывать. Мы упустили свою мечту пройти в плей-офф.

И нам, и Бразилии нужны были эти три очка. К тому же с выходом Дугласа Косты кое-что изменилось в игре бразильцев.

Они стали чаще атаковать, создавали больше моментов, поэтому в конце они получили два шанса и реализовали их. Мы знали, что нельзя давать им играть в свой футбол», — цитиуер игрока «Р-Спорт».

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Во втором тайме арбитр назначил пенальти за нарушение на форварде бразильцев Неймаре, но после использования системы видеопомощи отменил его.

«Пенальти не было, арбитр все правильно сделал», — отметил защитник сборной Коста-Рики.