Короче, ЧМ. 21 и 22 июня

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    Каждое утро в дни проведения чемпионата мира по футболу LiveSport.Ru в рубрике «Короче, ЧМ» рассказывает о том, что было и что будет, всего в нескольких абзацах.

    Лионель Месси
    Лионель Месси
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    Что вчера?

    Весь мир вновь задался вопросом: «А может сборной Аргентины действительно было бы лучше без Месси и безрассудной веры в его футбольный гений?»

    Сборная Дании, несмотря на предматчевые расклады, оступилась в игре с австралийцами. Последние свой первый гол на ЧМ-2018 забили после того, как француз Умтити сыграл рукой в собственной штрафной — арбитр после видеопросмотра указал на точку, а Миле Йединак исполнил пенальти. В игре с датчанами все повторилось — роль Умтити на этот раз исполнил Поульсен, судье снова потребовалась помощь VAR, и Йединак опять был точен. До этого забил лучший игрок скандинавов Кристиан Эриксен. Итог — 1:1 (фото, видео). У датчан после двух туров четыре очка, у австралийцев — всего одно. Команда с зеленого континента могла рассчитывать на большее, но сейчас близка к тому, чтобы покинуть чемпионат мира уже после группового этапа.

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    • Франция отправила Перу домой — 1:0 (фото, видео). Единственный гол должен был забивать Оливье Жиру, но в последний момент в дело вступил Килиан Мбаппе, подправивший мяч в пустые ворота. Так он стал первым футболистом, рожденным после победы французов на ЧМ-1998 и забившим на чемпионатах мира. Для тех, кому кажется, что они уже давно знают Килиана, напоминаем: ему 19 лет и 183 дня.

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    • Ну и главная сенсация — Лео Месси снова без Кубка мира. Пока не точно, но очень возможно. Аргентина с треском проиграла Хорватии — 0:3 (фото, видео). «Шашечные» с первых минут включили очень цепкий прессинг и наглухо закрыли Месси, что во многом и предрешило исход встречи. Сначала на ровном месте ошибся голкипер Вилли Кабальеро, а когда аргентинцы большими силами пошли вперед, их блестящим ударом наказал еще Лука Модрич. Гол Ивана Ракитича в дополнительное время значения уже не имел.

    Это всё?

    За весь чемпионат мира в Бразилии было назначено 13 пенальти, за восемь игровых дней турнира в России команды пробили с 11-метровой отметки уже 11 раз. Система видеоповторов меняет футбол здесь и сейчас. Хорошо это или плохо — каждый решает сам для себя, но с тем, что игра стала справедливее, спорить невозможно.

    Что сегодня?

    Бразилия — Коста-Рика. Одна звезда уже стоит на краю пропасти и рискует завершить «трип» по России уже по итогам группового этапа. Не хотелось бы, что его участь повторил и Неймар. Для этого бразильцам необходимо кровь из носу побеждать Коста-Рику. Включаем трансляцию из Санкт-Петербурга в 15:00.

    Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

    Нигерия — Исландия. В Волгограде будут бодаться «африканские бразильцы» и сенсационные исландцы. Конечно, Исландия по первому туру произвела более крутое впечатление в сравнении с Нигерией. Но здесь будет принципиально другой матч — весь матч в обороне не просидишь. Начало игры – 18:00.

    Сербия — Швейцария. Сербия в первом туре победила Коста-Рику, но все равно не считается фаворитом в битве за плей-офф – пусть сначала отберет очки у Бразилии. А до этого — у крепкой Швейцарии, которую букмекеры почему-то записали в андердоги. У швейцарцев есть игра, они умеют атаковать, в том числе и в позиционном русле. Для нас они фавориты. Начало встречи — 21:00.

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  • Прогнозы: Бразилия — Коста-Рика, Нигерия — Исландия, Сербия — Швейцария

    • Кстати, где смотреть?

    Бразилия — Коста-Рика — Матч ТВ, 14:45
    Нигерия — Исландия — Матч ТВ, 17:45
    Сербия — Швейцария – Первый канал, 20:40

  • Это всё интересно, хочу ещё!
  • Дневник ЧМ-2018. Крах Аргентины, прощание с Перу и Франция в плей-офф

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    Теперь вы знаете о ходе ЧМ всё. Поделитесь ссылкой с друзьями и родными, будет что обсудить.

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