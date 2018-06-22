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    Рор пообещал играть против Аргентины на победу

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    Главный тренер сборной Нигерии Гернот Рор после победы над Исландией (2:0) заявил, что его команда сыграла успешно благодаря своей скорости.

    Гернот Рор
    Гернот Рор
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    «Во втором тайме была совсем другая команда. Я хочу поблагодарить команду Исландии за честную борьбу. Я очень люблю эту команду.

    У нас была изменена стратегия. Мозес играл там, где играет в "Челси", мы выбрали схему 3-5-2. Во втором тайме у нас было много пространства, а ключ к победе заключался в наших контратаках, мы переиграли соперника на скорости.

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    • Против Аргентины у нас будет последний матч в группе, победитель выйдет в плей-офф. Мы будем играть на победу. В Краснодаре мы их уже обыгрывали в товарищеском матче 4:2. Правда, тогда не играл Месси. Моя команда очень скромная, солидарная, бойцовская», — цитирует Рора «Р-Спорт».

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