Рор пообещал играть против Аргентины на победу

Главный тренер сборной Нигериипосле победы над Исландией (2:0) заявил, что его команда сыграла успешно благодаря своей скорости.

«Во втором тайме была совсем другая команда. Я хочу поблагодарить команду Исландии за честную борьбу. Я очень люблю эту команду.

У нас была изменена стратегия. Мозес играл там, где играет в "Челси", мы выбрали схему 3-5-2. Во втором тайме у нас было много пространства, а ключ к победе заключался в наших контратаках, мы переиграли соперника на скорости.

Против Аргентины у нас будет последний матч в группе, победитель выйдет в плей-офф. Мы будем играть на победу. В Краснодаре мы их уже обыгрывали в товарищеском матче 4:2. Правда, тогда не играл Месси. Моя команда очень скромная, солидарная, бойцовская», — цитирует Рора «Р-Спорт».