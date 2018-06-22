ЧМ-2018ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    НеймарVAR и Неймар. У каждого свои победы
    Короче, ЧМ. 21 и 22 июня
    Весь ЧМ-2018 за две минуты
  • 19:55
    • Дубль Мусы принес сборной Нигерии победу над Исландией
  • 17:00
    • Бразилия в компенсированное время вырвала победу у Коста-Рики
  • 20:05
    • Иванович выйдет в стартовом составе Сербии на матч с Швейцарией
  • 17:30
    • Срна покинул «Шахтер»
    Все новости спорта

    Дубль Мусы принес сборной Нигерии победу над Исландией

    Нигерия — Исландия 2:0, обзор матча

    Чемпионат мира по футболу-2018 Сборная Исландии Сборная Нигерии Календарь и таблицы ЧМ-2018
    Сборная Нигерии одержала победу над командой Исландии (2:0) в матче группового этапа чемпионата мира по футболу, проходящего в России.

    Нигерия — Исландия
    Нигерия — Исландия
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Встреча 2-го тура группы D состоялась в Волгограде. Главный арбитр матча — Мэтью Конгер из Новой Зеландии.

    Первая половина встречи прошла почти без моментов, но с преимуществом исландецев, которые могли открыть счет на последних минутах встречи: Финнбогасон и Бьярнасон чуть не дотянулись к опасному навесу Гилфи Сигурдссона со штрафного.

    Счет в матче нигерийцы открыли на 49-й минуте. Ахмед Муса выиграл силовую борьбу в центре поля, что позволило его сборной убежать в контратаку. Мозес сделал прострел в штрафную, где всё тот же Муса за мяч зацепился и пробил под перекладину.

    А на 75-й минуте Ахмед Муса ускорился по флангу, убежав от Арнасона, после чего обыграл голкипер Халлдорссона, а затем экс-форвард ЦСКА расстрелял пустые ворота, которые пытался закрыть защитник Ингасон.

    На 81-й минуте Финнбогасона сбили в штрафной Нигерии. После просмотра видеоповтора арбитр назначил пенальти, но исландцы своим шансом не воспользовались — Гилфи Сигурдссон не справился со своими нервами, ударив чуть выше перекладины.

    В первом туре Нигерия уступила Хорватии — 0:2, а Исландия сыграла вничью с Аргентиной — 1:1. Также напомним, что во втором туре Хорватия разгромила Аргентину — 3:0 (фото, пресса).

    Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

    Сборная Нигерии набрала 3 очка и занимает второе место в группе, у лидирующей Хорватии 6 очков, у команд Аргентины и Исландии по 1 очку.

    В заключительном туре группового этапа сборная Нигерии 26 июня сыграет в Санкт-Петербурге с Аргентиной, а команда Исландии в этот день встретится в Ростове-на-Дону — с Хорватией.

    ЧМ-2018. Группа D
    Нигерия — Исландия — 2:0 (0:0)
    Голы: Муса, 49 (1:0). Муса, 75 (2:0)Нереализованный пенальти: Г.Сигурдссон (Исландия), 83 (мимо)Нигерия: Узохо, Балогун, Омеруо, Трост-Эконг, Моузес, Оби Микел, Ндиди, Этебо (Ивоби, 90), Идову (Эбуэхи, 46), Муса, Ихеаначо (Игало, 85)Исландия: Халльдоурссон, Сайварссон, Р.Сигурдссон (Ингасон, 65), Ауднасон, Магнуссон, Гисласон, Г.Сигурдссон, Гюннарссон (А.Скуласон, 87), Бьяднасон, Финнбогасон, Бедварссон (Сигурдарсон, 71)Предупреждение: Идову, 44
    ЧМ-2018КалендарьФотоПрогнозы
  • По теме
  • Месси прощается с мечтами о Кубке мира?
  • 07:32
    •
  • Прогноз
  • Сербия – Швейцария
  • 1,99
  • Сегодня в 21:00
    •
    В центре внимания
    Самые крутые российские автоновинки в цифровом форматеВыбираем надежный японский внедорожник за 1 миллион рублей
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Голы и перестраховка в одной ставке
  • Сербия – Швейцария. Прогноз и ставки
  • 1,99
    •
  • Много голов не будет
  • Сербия – Швейцария. Прогноз и ставки
  • 1,67
    •
  • Бельгия все решит уже во второй игре
  • Бельгия — Тунис. Прогноз и ставки
  • 1,97
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Хорхе Сампаоли Футбол Приговор для Сампаоли. Как Аргентина провалилась с ХорватиейРазбираем тактику Сампаоли, которая привела к провалу Месси и всей сборной Аргентины в матче против Хорватии 14:440
  • 16:04
    • РФПЛ проголосовала за реформу Кубка России
  • 15:28
    • Смольников: Глупо заранее выбирать соперника по плей-офф
  • 15:01
    • Стал известен календарь первого тура РФПЛ
    Сборная Южной Кореи после победы в четвертьфинале ЧМ-2002 над Испанией Футбол Кто к нам с мячом придет? Южная КореяНеудачный дебют на ЧМ-1954, скандал и триумф ЧМ-2002, Парк Че Сон и Гус Хиддинк. История сборной Южной Кореи на чемпионатах мира по футболу 12:030
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Бразилия отыграется на Коста-Рике
  • 4,21
    •
  • 20:16
    • Силва: Слезы Неймара — это нормально, его критикуют несправедливо
  • 19:35
    • Неймару нужно играть в футбол, а не падать, заявил Уренья
  • 19:29
    • Коста-Рика не заслужила поражения с таким счетом, считает Уостон
    Лионель Месси Футбол Месси прощается с мечтами о Кубке мира?Как Аргентине выйти в плей-офф. Все расклады в группе D 07:320
  • 09:20
    • Игроки сборной Аргентины просят сменить тренера перед матчем с Нигерией
  • 17:58
    • Рамирес: Коста-Рика выложилась по максимуму, но Бразилия играет прекрасно
  • 17:44
    • Хуммельс рискует пропустить игру со Швецией
    Все новости спорта
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие