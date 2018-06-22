Нигерия — Исландия 2:0, обзор матча

одержала победу над(2:0) в матче группового этапа чемпионата мира по футболу, проходящего в России.

Встреча 2-го тура группы D состоялась в Волгограде. Главный арбитр матча — Мэтью Конгер из Новой Зеландии.

Первая половина встречи прошла почти без моментов, но с преимуществом исландецев, которые могли открыть счет на последних минутах встречи: Финнбогасон и Бьярнасон чуть не дотянулись к опасному навесу Гилфи Сигурдссона со штрафного.

Счет в матче нигерийцы открыли на 49-й минуте. Ахмед Муса выиграл силовую борьбу в центре поля, что позволило его сборной убежать в контратаку. Мозес сделал прострел в штрафную, где всё тот же Муса за мяч зацепился и пробил под перекладину.

А на 75-й минуте Ахмед Муса ускорился по флангу, убежав от Арнасона, после чего обыграл голкипер Халлдорссона, а затем экс-форвард ЦСКА расстрелял пустые ворота, которые пытался закрыть защитник Ингасон.

На 81-й минуте Финнбогасона сбили в штрафной Нигерии. После просмотра видеоповтора арбитр назначил пенальти, но исландцы своим шансом не воспользовались — Гилфи Сигурдссон не справился со своими нервами, ударив чуть выше перекладины.

В первом туре Нигерия уступила Хорватии — 0:2, а Исландия сыграла вничью с Аргентиной — 1:1. Также напомним, что во втором туре Хорватия разгромила Аргентину — 3:0 (фото, пресса).

Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

Сборная Нигерии набрала 3 очка и занимает второе место в группе, у лидирующей Хорватии 6 очков, у команд Аргентины и Исландии по 1 очку.

В заключительном туре группового этапа сборная Нигерии 26 июня сыграет в Санкт-Петербурге с Аргентиной, а команда Исландии в этот день встретится в Ростове-на-Дону — с Хорватией.