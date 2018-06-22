Германия правильно отреагирует на поражение от мексиканцев, заверил Лёв

Главный тренер сборной Германиизаявил, что немецкие футболисты в матче с командой Швеции на чемпионате мира продемонстрируют правильную реакцию на поражение от мексиканцев.

Немецкая команда в своем первом матче на турнире в группе F уступила сборной Мексики со счетом 0:1. В субботу сборная Германии сыграет со шведами в Сочи.

«Наше главное оружие – наша энергетика. Против Мексики мы выглядели совсем другой командой, мы были уже не такими самоуверенными как прежде.

Чемпионат мира показал, что не все фавориты тут находятся на самом высоком уровне, но настрой и сила являются необходимым компонентом для успеха.

Физически моя команда в форме. Во второй тайме с мексиканцами у меня не было ощущения, что мы уступаем в физике.

Конечно, нам было больно проиграть Мексике. Мы допустили ошибки, но проанализировали их. Думаю, на поле реакция нашей команды на то поражение будет правильной», — приводит слова тренера «Р-Спорт».

На вопрос о том, не висит ли над защищающими титул немцами «проклятие чемпионов», Лев ответил: «Мне такие вопросы не раз задавали».

«Мы, конечно, здесь сталкиваемся с командами, которые хотят нас победить, ведь мы действующие чемпионы.

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Если бы было так легко выиграть чемпионат мира два раза подряд, это бы много раз случалось. Так что логично, что нам сейчас нелегко.

Но мы продемонстрируем свою реакцию, покажем, что можем, а потом посмотрим, как будет развиваться ситуация. Самое главное – завтрашний день», — подчеркнул Лев.