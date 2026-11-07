8 ноября в девятом туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Кёльн» и «Байер». Начало встречи — в 17:30 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.85.
«Кёльн»
Турнирное положение: в немецкой Бундеслиге «Кёльн» потерял одну строчку и расположился на 13-м месте, набрав 9 очков.
Последние матчи: В 1/16 финала Кубка Германии «Кёльн» разгромил «Унион» (5:0). В составе победителей дубль оформил Саид Эль Мала, ещё по голу в ворота соперника отправили Исак Йоханессон, Себастьян Себулонсен, Линтон Майна.
В матче восьмого тура чемпионата Германии «Кёльн» обменялся голами с «Унионом» (1:1).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков на матч нет.
Календарь и таблица Бундеслиги
Состояние команды: в последних матчах «Кёльн» одержал две победы, сыграл две встречи вничью и в одном поединке потерпел поражение. В этих встречах команда забила 8 голов и пропустила 3 мяча.
«Байер»
Турнирное положение: «Байер» занимает место в топ-6 немецкой Бундеслиги, набрав 13 очков после восьми туров.
Последние матчи: в 1/16 финала Кубка Германии «Байер» переиграл «Нюрнберг» (5:2). В восьмом туре чемпионата Германии «Байер» проиграл «Штутгарту» (2:4).
В матче Лиги Европы леверкузенский коллектив с минимальным счётом уступил «Марсель» (0:1).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков на матч нет.
Состояние команды: в последних пяти матчах «Байер» одержал две победы и потерпел три поражения, при этом забив девять голов и пропустив десять мячей.
Статистика для ставок
- «Кёльн» занимает 13-е место в чемпионате Германии
- «Байер» занимает 6-е место в чемпионате Германии
- В прошлом сезоне Бундеслиги «Байер» дважды обыграл «Кёльн» (2:0, 2:1)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На победу «Байера» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.85. Ничья оценивается в 4.10. На победу «Кёльна» — 3.80.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.40 и 2.70.
Прогноз: «Байер» в последних двух очных встречах одержал две победы над «Кёльном». Команда из Леверкузена вполне способна продлить эту серию, ожидаем, что гости увезут три очка из Кёльна.
Ставка: Победа «Байера» с коэффициентом 1.85.
Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.
Ставка: ТБ 3.5 с коэффициентом 2.02.