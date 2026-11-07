прогноз на матч 9-го тура Бундеслиги, ставка за 1.85

8 ноября в девятом туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Кёльн» и «Байер». Начало встречи — в 17:30 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.85.

Кто победит? Проголосуйте Назови победителя матча и получи фрибет для первой ставки от БК Фонбет до 15 000 рублей. Получить фрибет →

«Кёльн»

Турнирное положение: в немецкой Бундеслиге «Кёльн» потерял одну строчку и расположился на 13-м месте, набрав 9 очков.

Последние матчи: В 1/16 финала Кубка Германии «Кёльн» разгромил «Унион» (5:0). В составе победителей дубль оформил Саид Эль Мала, ещё по голу в ворота соперника отправили Исак Йоханессон, Себастьян Себулонсен, Линтон Майна.

В матче восьмого тура чемпионата Германии «Кёльн» обменялся голами с «Унионом» (1:1).

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков на матч нет.

Календарь и таблица Бундеслиги

Состояние команды: в последних матчах «Кёльн» одержал две победы, сыграл две встречи вничью и в одном поединке потерпел поражение. В этих встречах команда забила 8 голов и пропустила 3 мяча.

«Байер»

Турнирное положение: «Байер» занимает место в топ-6 немецкой Бундеслиги, набрав 13 очков после восьми туров.

Последние матчи: в 1/16 финала Кубка Германии «Байер» переиграл «Нюрнберг» (5:2). В восьмом туре чемпионата Германии «Байер» проиграл «Штутгарту» (2:4).

В матче Лиги Европы леверкузенский коллектив с минимальным счётом уступил «Марсель» (0:1).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков на матч нет.

Состояние команды: в последних пяти матчах «Байер» одержал две победы и потерпел три поражения, при этом забив девять голов и пропустив десять мячей.

На что ставят в матче Кёльн — Байер Букмекерские коэффициенты на матч Кёльн — Байер: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

«Кёльн» занимает 13-е место в чемпионате Германии

«Байер» занимает 6-е место в чемпионате Германии

В прошлом сезоне Бундеслиги «Байер» дважды обыграл «Кёльн» (2:0, 2:1)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Байера» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.85. Ничья оценивается в 4.10. На победу «Кёльна» — 3.80.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.40 и 2.70.

Прогноз: «Байер» в последних двух очных встречах одержал две победы над «Кёльном». Команда из Леверкузена вполне способна продлить эту серию, ожидаем, что гости увезут три очка из Кёльна.

1.85 Победа «Байера» Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.85 на матч «Кёльн» — «Байер» принесёт прибыль 850₽, общая выплата — 1850₽

Ставка: Победа «Байера» с коэффициентом 1.85.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

2.02 ТБ 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.02 на матч «Кёльн» — «Байер» принесёт чистый выигрыш 1020₽, общая выплата — 2020₽

Ставка: ТБ 3.5 с коэффициентом 2.02.