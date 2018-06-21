Тренер сборной Дании: Футбол теряет свой шарм из-за использования VAR

В четверг в Самаре датчане сыграли вничью со сборной Австралии (1:1) в матче групповой стадии чемпионата мира в России.
Австралийцы сравняли счет на 38-й минуте с пенальти, назначенного после использования системы VAR.
«Пенальти был назначен справедливо. Но весь этот вопрос с VAR заключается в том, что есть люди где-то в России, может быть, принимающие решение, что надо пересмотреть тот или иной спорный момент.
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Но когда случаются ситуации, где тоже нужно использовать VAR, они этого почему-то не делают. Кто принимает эти решения? Система была использована против нас, но непреднамеренно.
Я считаю, футбол теряет свой шарм из-за этой системы. Не знаю, как VAR повлияет на будущее футбола», — цитирует Харейде «Р-Спорт»