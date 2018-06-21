Тренер сборной Дании: Футбол теряет свой шарм из-за использования VAR

Главный тренер сборной Даниизаявил, что футбол теряет свой шарм из-за использования системы видеопомощи арбитрам (VAR).

Просмотр эпизода с пенальти в матче Дания — Австралия GettyImages 100 000 Бонус на первый депозит Забрать!

В четверг в Самаре датчане сыграли вничью со сборной Австралии (1:1) в матче групповой стадии чемпионата мира в России.

Австралийцы сравняли счет на 38-й минуте с пенальти, назначенного после использования системы VAR.

«Пенальти был назначен справедливо. Но весь этот вопрос с VAR заключается в том, что есть люди где-то в России, может быть, принимающие решение, что надо пересмотреть тот или иной спорный момент.

Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

Но когда случаются ситуации, где тоже нужно использовать VAR, они этого почему-то не делают. Кто принимает эти решения? Система была использована против нас, но непреднамеренно.

Я считаю, футбол теряет свой шарм из-за этой системы. Не знаю, как VAR повлияет на будущее футбола», — цитирует Харейде «Р-Спорт»