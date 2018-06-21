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    Месси и Агуэро с первых минут сыграют за Аргентину против Хорватии

    ЧМ-2018. Аргентина — Хорватия: составы, прогноз, коэффициенты, онлайн

    Чемпионат мира по футболу-2018 Сборная Хорватии Сборная Аргентины Календарь и таблицы ЧМ-2018
    Стали известны стартовые составы на матч группового этапа чемпионата мира-2018 по футболу, в котором сыграют сборные Аргентины и Хорватии.

    Серхио Агуэро и Лионель Месси
    Серхио Агуэро и Лионель Месси
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    Встреча 2-го тура группы D пройдет в Нижнем Новгороде, стартовый свисток арбитра Равшана Ирматова из Узбекистана прозвучит в 21:00 мск.

    Защитник «Локомотива» Ведран Чорлука остался в запасе хорватской команды.

    Аргентина: Кабальеро, Меркадо, Тальяфико, Акунья, Маскерано, Отаменди, Сальвио, Меса, Перес, Месси, Агуэро.

    Хорватия: Субашич, Врсалько, Стринич, Ловрен, Вида, Ракитич, Модрич, Брозович, Перишич, Манджукич, Ребич.

    В первом туре сборная Аргентины со счетом 1:1 сыграла вничью с командой Исландии (фото, пресса), а сборная Хорватии со счетом 2:0 взяла верх над Нигерией (фото, пресса).

    В пятницу, 22 июня в рамках группы D встретятся сборные Нигерии и Исландии. Встреча пройдет в Волгограде и начнется в 18:00 мск.

    Букмекеры в матче отдают победу сборной Аргентины. Коэффициент на ее победу 2,03. Победа Хорватии оценивается в среднем в 4,20. Прогноз на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь. Следить за ходом матча можно тут.

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