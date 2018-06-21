Аргентина — Хорватия. Прогноз и ставки на результат матча чемпионата мира по футболу 21 июня

В четверг, 21 июня, сборная Аргентины сыграет с командой Хорватии в рамках группового этапа чемпионата мира по футболу. Встреча второго тура группы D, которая пройдет в Нижнем Новгороде, начнется в 21:00 по московскому времени. Прогноз на Аргентина — Хорватия.

Аргентина

Аргентине, пожалуй, тяжелее всех. Перед началом ЧМ никто не сомневался, что от группы D в плей-офф выйдут именно «альбиселесте». Кажется, свой самый тяжелый матч Месси с друзьями уже сыграли. Но, будем честны, такую Аргентину могут победить и хорваты.

Исландцы, сумев быстро восстановить статус-кво, заставили аргентинцев делать то, что они любят меньше всего — вскрывать плотную оборону и находить бреши в позиционном нападении. Месси пришлось совершать много беговой работы, опускаться в глубину для разгона атак.

Он был действительно вездесущ, однако побороть собственные комплексы так и не смог. Халльдоурсон не даст соврать. Пагубную психологию, сводящуюся к «отдай на Месси, он сам разберется», похоже, ничто не сможет побороть. В ряде эпизодов аргентинцы попросту боялись брать игру на себя, и если видели Лео рядом, спешили расстаться с мячом в его пользу.

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Исландцы показали прекрасный пример Хорватии — островитяне выиграли все подборы и бесхозные мячи и банально перебегали соперника, замучив того прессингом и прекрасной системой подстраховки. Бессилие аргентинцев на подступах к штрафной – результат доведенной до полного автоматизма системы, когда «на месте одного исландца тут же появлялся другой».

Что нужно сделать Аргентине, дабы не повторить прежних ошибок? Очевидно, что тренерский штаб произведет несколько замен. Рискнем предположить, что против хорватов не сыграет проваливший встречу первого тура Билья. Вместо Лукаса может выйти Банега, с которым сборная Аргентины обретет глубинного плеймейкера, определяющего вектор атаки. Полезным мог бы быть и выход Павона на позицию Ди Марии — Кристиан будет полезен при взломе массированной обороны. Ну и Игуаин, куда без него.

Хорватия

Хорваты в первом туре одержали будничную победу над Нигерией (2:0). Любопытно, что «шашечные» почти не выходили в атаку через низкий пас, а отправляли мяч на фланг атаки. Здесь оказались очень полезными габаритный Ребич, который постоянно менялся бровками с Перишичем и цеплялся за мяч, а также передвижения Манджукича по всему фронту атаки. Такой же выход может быть оправдан в матче с аргентинцами, у которых верховая борьба – отнюдь не самый сильный элемент игры.

Плюс ко всему, в четверг наверняка изменится роль Модрича и Ракитича. В игре с нигерийцами хорваты большую часть времени играли без опорника-разрушителя, и это могло бы стать реальной проблемой, будь нигерийский центр поля более мобильным и креативным.

Вполне возможно, что на поле также появится «наш» Ведран Чорлука — он будет полезен, учитывая проблемы в зоне Вида-Стринич, куда регулярно врывался Мозес. Часто хорватам помогала лишь подстраховка со стороны Ракитича и Ловрена. Возможно, выход Чорлуки, который привык страховать увлекающихся атакой крайков в «Локомотиве», а также очень хорош в верховых единоборствах, частично решит эту проблему.

Прогноз

Букмекеры отдают предпочтение Аргентине — 2,03. На победу Хорватии можно поставить с коэффициентом 4,20, ничья оценивается в 3,40.

Мы бы не спешили ставить на Месси и Ко по нескольким причинам. Первая и главная — уровень оппозиции. Хорваты в квалификации обменялись победами с Исландией (2:0 дома и 0:1 в гостях с пропущенным мячом на 90-й минуте), хотя имели все шансы записать на свой счет 4 очка. Вторая — Месси не может тащить на себе сборную в одиночку. Так было в квалификации, но так не может продолжаться вечно. Да и вообще — вопросов больше не к Лео, а к Хорхе Сампаоли. Поставленной игры в атаке почему-то не видно, хотя она настолько богата исполнителями, что Дибале и Игуаину не хватает места в стартовом составе, а Икарди – в заявке.

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Так что ставим на номинальных гостей — победа Хорватии с форой +1 за 1,41 и победа Хорватии в один мяч или ничья за 2,10.