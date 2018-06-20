Португалия — Марокко 1:0 после первого тайма

обыгрываетв матче второго тура группового этапа чемпионата мира-2018 по футболу. Поединок группы В проходит в Москве.

Португальцы очень активно начали матч и добились своего уже на четвертой минуте. Криштиану Роналду замкнул ударом головой подачу с углового, установив очередной бомбардирский рекорд.

Еще один шанс был у звезды «Реала» в конце тайма, но удар со штрафного пришелся в стенку из марокканских футболистов.

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Что касается Марокко, то африканцы тоже создали себе шанс на 10-й минуте во время розыгрыша углового — Мехди Бенатья пробивал головой, а кипер Руй Патрисиу забрал мяч в «шестерке» ворот. В дальнейшем марокканцы довольно успешно атаковали и создавали проблемы сопернику, но защита португальцев со своими обязанностями справлялась.

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