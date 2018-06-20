СМИ: Переговоры по Головину между «Ювентусом» и ЦСКА только начинаются

Журналистсообщил, что переговоры между «Ювентусом» и ЦСКА по трансферу полузащитника «армейцев» Александра Головина «только начинаются».

Ранее стало известно, что туринцы готовы предложить за россиянина 18 миллионов евро и процент от последующей продажи футболиста.

«ЦСКА хочет 25 миллионов евро? Могу сказать, что сейчас идет только начальная стадия переговоров, так что, считаю, в этой сделке все возможно», — сказал Палмери «Спорт-Экспрессу».

По информации сайта инсайдера Джанлуки Ди Марцио, ЦСКА отказался продавать 22-летнего Головина за 17 миллионов евро.

Конкурентами «старой синьоры» в борьбе за Головина являются «Арсенал», «Монако»и «Барселона».