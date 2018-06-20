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    СМИ: Переговоры по Головину между «Ювентусом» и ЦСКА только начинаются

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    Журналист Танкреди Палмери сообщил, что переговоры между «Ювентусом» и ЦСКА по трансферу полузащитника «армейцев» Александра Головина «только начинаются».

    Александр Головин
    Александр Головин
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    Ранее стало известно, что туринцы готовы предложить за россиянина 18 миллионов евро и процент от последующей продажи футболиста.

    «ЦСКА хочет 25 миллионов евро? Могу сказать, что сейчас идет только начальная стадия переговоров, так что, считаю, в этой сделке все возможно», — сказал Палмери «Спорт-Экспрессу».

  • «Ювентус» сделал официальное предложение по Головину
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    • По информации сайта инсайдера Джанлуки Ди Марцио, ЦСКА отказался продавать 22-летнего Головина за 17 миллионов евро.

    Конкурентами «старой синьоры» в борьбе за Головина являются «Арсенал», «Монако»и «Барселона».

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