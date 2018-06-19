«Ювентус» сделал официальное предложение по Головину

«Ювентус» сделал первое официальное предложение по трансферу полузащитника ЦСКА​, утверждает сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Туринцы были готовы заплатить за 22-летнего россиянина 17 миллионов евро плюс бонусы, однако «армейцев» это предложение не устроило. Москвичи хотят выручить с продажи хавбека не менее 25 миллионов евро.

По данным СМИ, конкурентами «старой синьоры» в борьбе за Головина являются «Арсенал», «Монако»и «Барселона».

Головин выступает за ЦСКА с 2015 года. В прошлом сезоне полузащитник сыграл за «армейцев» 43 матча, забив 7 мячей и сделав 7 голевых передач.

В настоящее время хавбек в составе сборной России выступает на домашнем чемпионате мира. В матче против Саудовской Аравии (5:0) Головин забил один гол, отдал две голевые и одну предголевую передачу.