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    «Ювентус» сделал официальное предложение по Головину

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    «Ювентус» сделал первое официальное предложение по трансферу полузащитника ЦСКА Александра Головина​, утверждает сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио.

    Александр Головин
    Александр Головин
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    Туринцы были готовы заплатить за 22-летнего россиянина 17 миллионов евро плюс бонусы, однако «армейцев» это предложение не устроило. Москвичи хотят выручить с продажи хавбека не менее 25 миллионов евро.

    По данным СМИ, конкурентами «старой синьоры» в борьбе за Головина являются «Арсенал», «Монако»и «Барселона».

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    • Головин выступает за ЦСКА с 2015 года. В прошлом сезоне полузащитник сыграл за «армейцев» 43 матча, забив 7 мячей и сделав 7 голевых передач.

    В настоящее время хавбек в составе сборной России выступает на домашнем чемпионате мира. В матче против Саудовской Аравии (5:0) Головин забил один гол, отдал две голевые и одну предголевую передачу.

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