Мюллер: Теперь остается только побеждать Швецию и Корею

Нападающий сборной Германиизаявил, что у его команды не осталось выбора, кроме как добиваться побед в оставшихся двух матчах группового этапа ЧМ-2018.

В воскресенье сборная Германии уступила команде Мексики со счетом 0:1 во встрече группы F, прошедшей в Москве на стадионе «Лужники».

«Мы оставляли слишком много свободного пространства соперникам. В последних матчах у нас была та же проблема, мы много о ней говорили и пытались все исправить, но, как видите, неудачно.

Теперь у нас нет выбора – остается только побеждать в двух оставшихся матчах в группе», — сказал Мюллер агентству «Р-Спорт».

Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

На групповом этапе чемпионата мира сборная Германии также сыграет с командами Швеции и Южной Кореи.