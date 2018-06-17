Мюллер: Теперь остается только побеждать Швецию и Корею

Томас Мюллер
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В воскресенье сборная Германии уступила команде Мексики со счетом 0:1 во встрече группы F, прошедшей в Москве на стадионе «Лужники».
«Мы оставляли слишком много свободного пространства соперникам. В последних матчах у нас была та же проблема, мы много о ней говорили и пытались все исправить, но, как видите, неудачно.
Теперь у нас нет выбора – остается только побеждать в двух оставшихся матчах в группе», — сказал Мюллер агентству «Р-Спорт».
Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу
На групповом этапе чемпионата мира сборная Германии также сыграет с командами Швеции и Южной Кореи.