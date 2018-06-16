Рагнар Сигурдссон: Мы взяли Месси под хороший контроль

Защитник сборной Исландиипосле матча группового этапа чемпионата мира против команды Аргентины (1:1) заявил, что исландцам удалось взять под контроль лидера «альбиселесте»

Стартовый матч сборных на турнире прошел в субботу, 16 июня, на стадионе «Спартак» в Москве. Удар с пенальти в исполнении Месси парировал Ханнес Тор Хальдорссон.

«Сложно было играть против Месси. Он лучший игрок мира, но сегодня ему особо ничего сделать не удалось, мы взяли его под хороший контроль.

Голкипер — игрок команды, так что в целом это достижение всей команды. Но он, конечно, сделал фантастический сэйв. Лучший игрок матча, он заслужил это», — приводит слова игрока «Р-Спорт».

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Во втором туре сборная Аргентины встретится с Хорватией (21 июня, Нижний Новгород), национальная команда Исландии сыграет с Нигерией (22 июня, Волгоград).