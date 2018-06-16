Сампаоли: Не удалось превратить владение мячом в голы

Главный тренерпрокомментировал итог стартового поединка своей команды против(1:1).

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«Мы всегда выходим на поле ради победы, поэтому есть разочарование результатом. Мы были настроены на победный результат с командой, у которой очень организованная оборона. Но нам не удалось превратить владение в голы. Мы только начинаем играть, мы извлечём урок. Нужно оставаться сильными.

Каждый новый матч отличается от предыдущего. Нужно проанализировать пропущенный гол, наши перемещения в этот момент. В тот момент было много игроков в обороне, но это не помогло. Плюс нам надо удивлять соперников в атаке. У нас достаточно сложная группа.

Пенальти — это всегда шанс для гола. Сегодня мы не смогли его реализовать. Игра Месси в сегодняшнем матче? Чтобы её оценить и охарактеризовать, нужно время. Исландия играла в оборону, она блокировала свободные зоны. Дальше надо разбирать игру каждого футболиста. Но Лео всегда хочет побеждать», — цитирует Сампаоли «Чемпионат».

Следующий матч аргентинцы проведут 21 июня против Хорватии.