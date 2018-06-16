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    Сампаоли: Не удалось превратить владение мячом в голы

    Чемпионат мира по футболу-2018 Сборная Аргентины Сборная Исландии Календарь и таблицы ЧМ-2018
    Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли прокомментировал итог стартового поединка своей команды против Исландии (1:1).

    Хорхе Сампаоли
    Хорхе Сампаоли
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  • Месси не забил пенальти, Аргентина не обыграла Исландию
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    • «Мы всегда выходим на поле ради победы, поэтому есть разочарование результатом. Мы были настроены на победный результат с командой, у которой очень организованная оборона. Но нам не удалось превратить владение в голы. Мы только начинаем играть, мы извлечём урок. Нужно оставаться сильными.

    Каждый новый матч отличается от предыдущего. Нужно проанализировать пропущенный гол, наши перемещения в этот момент. В тот момент было много игроков в обороне, но это не помогло. Плюс нам надо удивлять соперников в атаке. У нас достаточно сложная группа.

    Пенальти — это всегда шанс для гола. Сегодня мы не смогли его реализовать. Игра Месси в сегодняшнем матче? Чтобы её оценить и охарактеризовать, нужно время. Исландия играла в оборону, она блокировала свободные зоны. Дальше надо разбирать игру каждого футболиста. Но Лео всегда хочет побеждать», — цитирует Сампаоли «Чемпионат».

    Следующий матч аргентинцы проведут 21 июня против Хорватии.

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